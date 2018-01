 Boris Johnson: Britischer Außenminister fordert Brexit Briefmarke

Boris Johnson Der britische Außenminister fordert eine Brexit-Briefmarke, um das historische Ereignis zu würdigen. (Foto: AFP)

LondonDer britische Außenminister Boris Johnson fordert eine Brexit-Briefmarke. „Wir brauchen Briefmarken für dieses fröhliche, bedeutsame Ereignis“ sagte Johnson der Boulevardzeitung „The Sun“ (Freitagausgabe) zufolge. Zur anstehenden Hochzeit zwischen Prinz Harry und Meghan Markle am 19. Mai seien schließlich auch Briefmarken geplant, so Johnson. „Wir haben Briefmarken, die an nationale Ereignisse erinnern.“ Und der EU-Austritt sei das „größte in Jahrzehnten“.

Die zuständige Staatssekretärin für das Postwesen, Margot James, wies die Forderung dem Bericht zufolge zurück. Der EU-Austritt sei eine umstrittene Angelegenheit. Das sei beim Beitritt zu den Europäischen Gemeinschaften im Jahr 1973 anders gewesen. Damals hatte es eine Briefmarke gegeben.