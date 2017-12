Friedhof in Srebrenica Fast ein Vierteljahrhundert nach Ende des Bosnienkrieges stehen Täter wegen Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht. (Foto: AP)

SarajevoWegen Verbrechen gegen bosnisch-serbische Zivilisten im Bosnienkrieg von 1992-1995 ist eine frühere Kämpferin des kroatischen und des bosnisch-kroatischen Militärs zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht für Kriegsverbrechen in Bosnien befand Azra Basic am Mittwoch der Tötung und inhumanen Behandlung gefangener Zivilisten für schuldig.

Ferner habe sie den Zivilisten großen Schmerz zugefügt und deren körperliche Integrität und Gesundheit verletzt. Es ist die bisher längste Haftstrafe, die gegen eine Frau im Zusammenhang mit den Verbrechen des Bosnienkrieges verhängt wurde.

Die 58-Jährige soll bosnisch-serbische Zivilisten gefoltert haben. Zeugen gaben an, dass sie Kreuze in die Haut der Gefangenen ritzte, einen Mann zwang, Benzin zu trinken, bevor sie seine Hände und sein Gesicht in Brand setzte, und andere nötigte, nackt über zerbrochenes Glas zu kriechen, berichtete die BBC. Sie soll außerdem einen Gefangenen getötet haben, indem sie ihm mit einem Messer in den Hals stach, sagte der Richter des bosnischen Gerichts.

Basic hatte Bosnien 1994 verlassen und war in die USA ausgewandert, wo sie sich in Kentucky niederließ. 2011 wurde sie dort festgenommen und 2016 an Bosnien ausgeliefert. Im Januar begann ihr Gerichtsprozess in Sarajevo. Basic plädierte auf nicht schuldig. Sie ist eine von nur einem Dutzend Frauen, die für Vergehen während des Krieges angeklagt oder verurteilt wurden - neben mehreren hundert Männern.

Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag verurteilte bislang nur eine Frau: Biljana Plavšić. Die ehemalige bosnische Präsidentin wurde 2003 zu elf Jahren Haft verurteilt, nachdem sie sich vor dem Uno-Tribunal für schuldig erklärt hatte.

Mindestens 100.000 Menschen starben während der Kämpfe im Bosnienkrieg.