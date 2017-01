Hollywood nimmt Abschied von Obama

Nun brechen andere Zeiten an und Hollywood nimmt abschied von Obama. „Wir werden Dich vermissen“, schrieb Schauspielerin Sharon Stone nach Obamas Abschiedsrede in Chicago. Bei Obamas Rede sei ihm bewusst geworden, wie „sehr, sehr tief wir sinken“ werden, schrieb der aus der Serie „Star Trek“ bekannte George Takei, und weiter: „Lebewohl, O Captain mein Captain! Möge der Himmel uns schützen.“ Talkmasterin Ellen DeGeneres ließ Obama auf Twitter wissen: „Ich liebe Dich mehr, als ich auf Twitter Platz habe, um es zu beschreiben.“

771 Milliarden Dollar (725 Mrd. Euro) könnte der Umsatz der Medien- und Unterhaltungsindustrie der USA im Jahr 2019 betragen, schätzt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers. Da Film, Fernsehen, Radio, Musik- und Buchveröffentlichungen sowie Videospiele aber zum Großteil aus der Privatwirtschaft finanziert werden, dürfte Trumps Einfluss auf die Branche überschaubar bleiben. Aber die Konfrontation zwischen ihm und Hollywood ist spätestens seit Meryl Streeps Brandrede gegen ihn und seinem Gegenangriff auf Twitter in vollem Gang.

Wirkliche Stars sind auch Tage vor Trumps Vereidigung nicht in Sicht. Die Nationalhymne soll laut „New York Times“ Jackie Evancho singen, die bei der Casting-Show „America's Got Talent“ 2010 den zweiten Platz holte. Sonst im Programm: Die Tänzerinnen The Rockettes, die vor allem zu Weihnachten in New York ihre Beine in die Höhe schmeißen und bei denen die Pläne für ihren Auftritt zu internen Streitigkeiten geführt haben. Und dann wäre da noch der Mormon Tabernacle Choir, ein 360 Männer und Frauen zählender religiöser Chor aus Utah. Mindestens ein Mitglied ist wegen des Trump-Auftritts bereits ausgetreten.

Rapper Ice-T scherzte, dass ihn Trumps Leute ebenfalls um einen Auftritt gebeten hätte. Zu dem Anruf (den es nie gab), schrieb er: „Ich bin nicht rangegangen und habe die Nummer blockiert.“