Weitere Anschuldigungen vor der Abstimmung: Eine Demonstrantin hält nachempfundene brasilianische Banknoten in der Hand und trägt ein Plakat mit dem Bild des brasilianischen Präsidenten Temer und der Aufschrift «Ich kaufe Stimmen» bei einem Protest vor dem Parlamentsgebäude in Brasilia (Brasilien) am Mittwoch.