Temer muss den Bezug zu seinen Wählern finden

Ein Rücktritt Temers oder seine Absetzung könnte dem Land, das gerade erst die turbulente Amtsenthebung Rousseffs überstanden hat, neue Probleme bringen. Der Kongress könnte einen neuen Präsidenten einsetzen, der bis zum Ablauf der Legislaturperiode 2018 regiert, oder es könnte eine vorgezogene Wahl angesetzt werden. In Umfragen für die Präsidentenwahl 2018 führt der frühere Amtsinhaber Luíz Inácio Lula da Silva - gegen den selbst Korruptionsermittlungen laufen.

Hinzu kommen Ermittlungen zu einem weitreichenden Bestechungsskandal rund um den staatlichen Ölkonzern Petrobras. In den vergangenen zwei Jahren wurden im Zusammenhang damit bereits mehrere Spitzenpolitiker und Geschäftsleute inhaftiert. Einzelheiten über Prozessabsprachen früherer und aktueller Manager des Baukonzerns Odebrecht, eines der Hauptbeteiligten des Bestechungsskandals, dürften innerhalb der nächsten Monate veröffentlicht werden. Dann könnten wichtige Minister und sogar der Präsident selbst in den Fall hineingezogen werden.

„Die Korruptionsermittlungen um Petrobras könnten genau die Leute zu Fall bringen, die Temer ins Amt gebracht haben, und auch ihn hineinziehen“, sagt Claudio Couto, Professor für Politologie an der Universität Fundação Getúlio Vargas in São Paulo. „Und das Wahlgericht wird all das beobachten“, wenn es über die Vorwürfe zur Wahlkampffinanzierung entscheidet.

Temer setzt seine Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung, die auf einem Rückgang der Inflation und einer Wiederherstellung des Vertrauens in das Geschäftsklima basiert. Einige Erfolge kann er verzeichnen, wenngleich sie durch Kürzung von Subventionen auf Kosten niedriger Einkommensschichten gehen. Der Kongress billigte ein Gesetz, das Ausgabensteigerungen auf die Höhe der Inflationsrate begrenzt, und die Regierung scheint kurz vor einer Senkung der Zinssätze zu stehen, die zu den höchsten weltweit zählen und neue Investitionen behindern. Angesichts der Dringlichkeit der wirtschaftlichen Probleme könnte es Temer nach Ansicht von Analysten sogar gelingen, eine Rentenreform durchzusetzen, die in Brasilien bislang als unerreichbar galt.

Um seine Botschaft zu vermitteln, muss Temer allerdings auch endlich einen Bezug zu den Wählern finden. Als er im Mai die Regierungsgeschäfte übernahm, berief er ausschließlich weiße Männer in sein Kabinett. In einem Land, in dem sich mehr als die Hälfte der Bevölkerung als afro-brasilianisch oder gemischter ethnischer Herkunft bezeichnet, kam das nicht gut an. Seither verlor er sechs Minister wegen Korruptionsskandalen. Und dann kam das Eiscreme-Debakel. In einer Zeit, in der alle den Gürtel enger schnallen müssen, symbolisiere dieser Beinahe-Kauf ein Ausmaß eines Mangels an Sensibilität, der auch etwas Kindliches habe, „so wie Kinder keinen Sinn für Maß halten haben“, schrieb der Kolumnist Luís Fernando Veríssimo in der Tageszeitung „O Globo“.