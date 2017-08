 Brexit: Boris Johnson ist zurück – und knickt ein

Boris Johnson ist zahm geworden Der britische Außenminister gibt sich gegenüber der EU nun kompromissbereit. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

LondonMit seiner Äußerung, die EU könne sich finanzielle Forderungen beim Brexit von rund 100 Milliarden Euro „an den Hut stecken“, hatte der britische Außenminister Boris Johnson für viel Aufregung gesorgt. Danach war es still um ihn geworden – nun hat sich der in seiner Heimat „BoJo“ genannte Politiker aber wieder zu Wort gemeldet. Mit deutlich anderen Tönen als zuletzt. „Selbstverständlich werden wir unseren Verpflichtungen nachkommen“, sagte Johnson im britischen BBC-Radio. „Wir sind gesetzestreue Menschen, die ihre Rechnungen bezahlen“. Man werde aber „keinen Penny mehr oder weniger zahlen, als wir aus unserer Sicht rechtlich verpflichtet sind“. Konkrete Summen wollte er nicht nennen.

Die EU-Staaten fordern von Großbritannien, auch nach dem Austritt aus der Europäischen Gemeinschaft im März 2019, ihre Verpflichtungen aus den Pensionen von EU-Beamten oder vereinbarten Projekten zu erfüllen. Um welche Summe es genau geht, ist nicht bekannt. Es kursieren jedoch Zahlen von 60 bis 100 Milliarden Euro. Der „Sunday Telegraph“ hatte kürzlich berichtet, Großbritannien sei bereit, bei ihrem Abschied aus der Europäischen Union bis zu 40 Milliarden Euro zu zahlen. Doch offiziell hält man sich auch hier bedeckt.

Das Programm der britischen Regierung zum Brexit 27 geplante Entwürfe Die britische Regierung stellte im Juni ihr Programm für die kommenden zwei Jahre vor. Acht der 27 geplanten Gesetze betreffen den EU-Austritt. Die Entwürfe im Einzelnen:



Quelle: dpa

Aufhebung des EU-Rechts Das Gesetz soll EU-Vorschriften in britisches Recht übertragen. Der Trick: Etwa 20 000 EU-Vorschriften werden in einem Schwung in nationales Recht überführt. Nach und nach können die Gesetze dann geprüft und gegebenenfalls vom Parlament verworfen werden. Die Vorschriften betreffen quasi alle Lebensbereiche von Arbeitszeiten bis hin zu Energiesparmaßnahmen.





Zölle und Steuern Großbritannien soll nach dem Brexit ein unabhängiges Zoll- und Steuerwesen bekommen, das für zukünftige Handelsverträge angepasst werden kann. Das Gesetz soll es dem Land ermöglichen, die Einfuhr und Ausfuhr von Waren zu kontrollieren, eigene Zölle festzusetzen sowie Mehrwertsteuern und Luxussteuern zu ändern. Um Kontinuität für Unternehmen zu gewährleisten, soll das neue Gesetz aber in weiten Teilen auf bestehendem EU-Recht basieren.





Handel Das Gesetz soll es Großbritannien ermöglichen, nach dem Brexit unabhängig Handel treiben zu können. Es soll den Status das Landes als „führende Handelsmacht“ zementieren. Britische Unternehmen sollen vor unfairen Handelspraktiken geschützt werden.

Einwanderung Großbritannien soll die Einwanderung aus EU-Staaten selbst kontrollieren. Damit kann es die Zahl der EU-Einwanderer reduzieren, gleichzeitig aber weiterhin „die Klügsten und Besten“ aufnehmen. Dafür wird das EU-Recht zur Freizügigkeit aufgehoben. Ziel ist eine „faire und nachhaltige“ Einwanderungspolitik.

Fischerei Großbritannien regelt den Zugang zu seinen Hoheitsgewässern selbst und kontrolliert damit seine eigene Fischereipolitik, einschließlich Fangquoten. Damit sollen Fischbestände geschützt und erhöht und die Zukunft britischer Fischer gesichert werden.

Landwirtschaft Großbritannien schafft ein neues System zur Unterstützung der britischen Landwirtschaft und des Naturschutzes. Es soll Stabilität für britische Landwirte sichern und zu einer höheren Produktion und mehr Exporten beitragen. Die Landwirtschaft soll damit wettbewerbsfähiger werden.

Atomare Sicherheit Mit der EU verlässt Großbritannien auch die europäische Atomgemeinschaft Euratom. Ihre Aufgaben sollen von der nationalen Atomregulierungsbehörde (Office for Nuclear Regulation) übernommen werden. Das Gesetz soll die Rolle Großbritanniens als verantwortungsvolle Atommacht bestätigen und die Atomenergie zur nationalen Stromversorgung sichern.





Internationale Sanktionen Entscheidungen über Nicht-UN-Sanktionen werden wieder von Großbritannien selbst getroffen. Das Gesetz soll die Rolle Großbritanniens als permanentes Mitglied des UN-Sicherheitsrats und „Weltmacht“ stärken. Das Land soll internationale Sanktionen auf unilateraler oder multilateraler Ebene verhängen und aufheben können, um Bedrohungen durch Terrorismus, Konflikte oder die Weitergabe von Atomwaffen zu bekämpfen.

Bei der Verhandlungsrunde im Juli hatte EU-Chefunterhändler Michel Barnier eine Liste vorgelegt, in der die einzelnen Finanzposten aus Sicht der verbleibenden EU-Länder aufgestellt sind. Eine vergleichbare Liste erwartet Brüssel auch von den Briten. Doch obwohl diese in den vergangenen Tagen eine Reihe von Positionspapieren veröffentlicht haben, war zu diesem Thema nichts zu hören. Brexit-Minister David Davis hatte kürzlich lapidar erklärt, es werde auch von britischer Seite bis Oktober oder November „keine konkreten Zahlen“ dazu geben.

Am Montag beginnt die dritte Verhandlungsrunde in Brüssel. Die ersten beiden hatten keine großen Fortschritte gebracht – nicht zuletzt wegen der unklaren Frage über die Brexit-Rechnung. Auch über die Rechte der in Großbritannien lebenden EU-Bürger und der Briten in der EU ist man sich nicht einig. Deswegen kamen sowohl in London als auch in Brüssel Zweifel auf, dass Barnier wie geplant im Oktober grünes Licht für den nächsten Schritt des Brexits geben kann.

Eigentlich wollten die Regierungschefs der EU bei ihrem Treffen im Oktober prüfen, ob „ausreichende Fortschritte“ in den Scheidungsverhandlungen erzielt wurden und man zum zweiten Teil, den Gesprächen über den neuen Partnerschaftsvertrag, übergehen könne. Mittlerweile ist in Brüssel in diesem Zusammenhang der Dezember-Gipfel im Gespräch.

Aber in London will man sich ohnehin nicht mehr an die Vereinbarung halten, dass man erst die Abschiedsmodalitäten abhaken und dann erst über die zukünftige Beziehung sprechen werde. Die Regierung sei zu der Ansicht gelangt, dass man in den Brexit-Verhandlungen keine Fortschritte erzielen könne, ohne bereits darüber zu diskutieren, wie die Zukunft aussehen werde, hieß es in London. Keine guten Voraussetzungen für die neue Verhandlungsrunde.

Um schwerwiegende Folgen für die Wirtschaft zu vermeiden, will die britische Regierung derweil mit Brüssel eine Übergangsfrist aushandeln. Nach dem 29. März 2019 sollen demnach über mehrere Jahre die bisherigen Regeln gelten, so dass sich die Unternehmen darauf einstellen können. Selbst der britische Außenminister Johnson, der lautstark für den Austritt aus der EU geworben hatte, vertritt mittlerweile der Meinung, dass eine derartige Übergangsfrist gut wäre – wenngleich er am liebsten eine kurze Phase von einem Jahr dafür ansetzen würde, wie er nun klarmachte.

Und eine Art Übergangsfrist hält man in Großbritannien wohl auch für ein anderes, kontrovers diskutiertes Thema angemessen: Den Staatsbesuch des US-Präsidenten Donald Trump. Dieser sei „2018 wohl wahrscheinlicher als in diesem Jahr“, sagte Johnson der BBC. Dass die britische Regierung den US-Präsidenten eingeladen hatte, war von vielen Briten heftig kritisiert worden.