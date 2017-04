Brexit : Briten brauchen den europäischen Strom

Datum: 19.04.2017 14:01 Uhr

Theresa May nimmt beim Brexit den Verlust des Zugangs zum EU-Binnenmarkt in Kauf. Der britische Energieminister will jedoch im EU-Energiemarkt verbleiben, und die Verbindungen sogar noch weiter ausbauen.



Teilen



Artikel Teilen Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen.

Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Greg Clark Großbritanniens Energieminister setzt auf die internationalen Kontakte. (Foto: Reuters) LondonGroßbritannien sollte nach Ansicht von Energieminister Greg Clark auch nach dem Brexit im EU-Energiemarkt bleiben. Dies liege sehr im eigenen Interesse, sagte Clark am Mittwoch vor einem Parlamentsausschuss in London. „Ich glaube, es wäre besser, wenn wir weiter drin sind.“ Die Verbindungen sollten insbesondere mit Irland sogar ausgebaut werden. Premierministerin Theresa May strebt einen harten Schnitt mit der Europäischen Union an und ist dazu auch bereit, auf den wirtschaftlich wichtigen Zugang zum EU-Binnenmarkt zu verzichten. Großbritannien importierte 2016 sechs Prozent seines Stroms über Leitungen mit Frankreich, den Niederlanden und Irland. Die Briten wollen aber ihre Stromquellen ausweiten, um ältere Kohle- und Atomkraftwerke zu ersetzen, die in den 2020er-Jahren vom Netz gehen dürften. Brexit: Die nächsten Schritte im Überblick Wie geht es weiter? Im Juni 2016 entschieden sich die Briten für den Brexit. Doch bis das Land tatsächlich aus der Europäischen Union ausgetreten ist, steht beiden Seiten noch viel Arbeit bevor. Die nächsten Schritte.

EU-Mandat Das Schreiben aus London ist eingetroffen, nun zurrt die Rest-EU in drei Schritten ihre Verhandlungslinie fest: Ein Sondergipfel der 27 Staats- und Regierungschefs soll am 29. April Leitlinien bestimmen. Auf dieser Basis schlägt die EU-Kommission den Start der Verhandlungen und ein Mandat vor – also den offiziellen Auftrag für das Verhandlungsteam. Das Mandat muss dann vom Rat bestätigt werden.

Verhandlungen EU-Chefunterhändler Michel Barnier und sein Expertenteam geben sich bis etwa Oktober 2018 für die eigentlichen Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens und über Übergangsregelungen.

Ratifizierung Dann muss das Austrittsabkommen auf EU-Seite vom Europaparlament gebilligt und von den übrigen Mitgliedsländern angenommen werden – ohne Großbritannien. May will den Vertrag auch dem britischen Parlament vorlegen.

Fristende Das ganze Verfahren muss zwei Jahre nach dem offiziellen Austrittsgesuch abgeschlossen sein, also bis Ende März 2019. Eine Verlängerung ist möglich, wenn alle bleibenden EU-Staaten zustimmen. Die Diskussionen mit der EU seien erst ganz am Anfang, sagte Clark. Er hoffe allerdings, dass Pläne für Verbindungsleitungen mit anderen EU-Ländern und weiteren Staaten fortgesetzt und ausgebaut würden. „Wenn wir ein schlaueres Stromnetz haben wollen und verschiedene Arten von Stromquellen, dann sind Verbindungsleitungen wichtig dafür.“ Ein weiterer Punkt bei den Brexit-Verhandlungen wird die Rolle des Landes im europäischen Emissionshandel (ETS) sein. Klimaschutzminister Nick Hurd sagte dem Ausschuss, Großbritannien werde weiter eine aktive Rolle bei der ETS-Reform spielen. Die Regierung in London werde aber Alternativen prüfen. Der Emissionshandel ist das zentrale Klimaschutzinstrument der EU. Kraftwerke und Industrie müssen Verschmutzungsrechte ersteigern oder bekommen eine bestimmte Menge auch gratis zugeteilt. Wer weniger Kohlendioxid ausstößt als er Rechte hat, kann die überschüssigen Zertifikate verkaufen. Wer mehr braucht, muss zusätzliche erwerben.