Hätte ein „harter Brexit“ vermieden werden können?

Labour setzt sich daher ein, dass die Gesetzesvorlage um einige Punkte erweitert wird. So soll die Regierung beispielsweise die Parlamentarier regelmäßig über die Fortschritte bei den Verhandlungen mit der EU informieren und den Abgeordneten auch mehr Einfluss als bisher vorgesehen bei der finalen Abstimmung über den Brexit-Deal geben.

Neben Kenneth Clarke werden voraussichtlich auch die Liberaldemokraten im Unterhaus gegen den Gesetzesentwurf stimmen. Nick Clegg, ehemaliger Vize-Premierminister und einst Parteichef der Liberaldemokraten, machte bei seinem Auftritt deutlich, dass Kompromisse mit der EU durchaus möglich gewesen seien und ein harter Brexit, wie May ihn vorhat, hätte abgewendet werden können.

Er habe aus guter Quelle gehört, so Clegg, Deutschland sei kurz nach Einzug von May in die Downing Street bereit gewesen, Lösungen für eine Art britische Notbremse bei der Einwanderung auszuloten – wenn sich Großbritannien im Gegenzug auf einen für die Wirtschaft möglichst schonenden Brexit eingelassen hätte. „Aber was hat die Regierung stattdessen entschieden? Sie hat sich entschieden, alle freundlichen Verbindungen mit Europa abzulehnen und die Bedürfnisse von Schottland, Nordirland und London zu ignorieren“, so Clegg.

Das Parlament setzt die Diskussion über Mays Brexit-Pläne am Mittwoch fort. Voraussichtlich am Mittwochabend steht die Abstimmung über die Gesetzesvorlage im Unterhaus an. Kommt es zu Änderungen und Ergänzungen, sollen diese nächste Woche debattiert werden, bevor der Gesetzesentwurf ins Oberhaus geht. Beobachtern zufolge könnte es dort für May schwieriger werden, grünes Licht für ihre Pläne zu bekommen, da die Tories im House of Lords nicht die Mehrheit haben.

Vor allem Nick Clegg hat May am Dienstag auch für ihren Umgang mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump kritisiert. Die britische Bevölkerung habe der Regierung mit Sicherheit nicht das Mandat gegeben, alle Brücken zu Europa abzubrechen und auf die andere Seite des Atlantiks zu eilen – zu einem Präsidenten, dessen Protektionismus und Isolationismus den Interessen des Königreichs völlig entgegengesetzt sei.

Großbritanniens Premierministerin hatte Trump bei ihrem US-Besuch vergangene Woche auch zu einem Staatsbesuch auf der Insel eingeladen. Das wollen mehr als 1,7 Millionen Briten verhindern und haben eine Onlinepetition unterzeichnet. Der US-Präsident könne Großbritannien zwar besuchen, allerdings solle das kein offizieller Staatsbesuch werden, um die Queen nicht in Verlegenheit zu bringen, heißt es in der Petition. Angesichts der vielen Unterzeichner wird sich das Parlament mit dem Thema beschäftigen. Die Debatte ist für den 20. Februar angesetzt.