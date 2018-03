 Brexit-Debatte: Johnson hält Grenze in Nordirland für hinnehmbar

Verhärtete Fronten – Streit um Nordirland eskaliert

LondonDer britische Außenminister Boris Johnson hat die Bedeutung von Grenzkontrollen zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland nach dem Brexit einem Bericht zufolge heruntergespielt. Das geht aus einem Journalisten zugespielten Brief Johnsons an Premierministerin Theresa May hervor, wie Sky News am Mittwoch berichtete.

„Selbst wenn Grenzkontrollen wieder eingeführt werden, würden wir damit rechnen, dass 95 Prozent oder mehr der Waren die Grenze unkontrolliert passieren“, zitierte Sky News aus dem als „sensibel“ eingestuften Schreiben. Daher sei es falsch, „keine Grenze“ als Ziel zu definieren. Stattdessen sollte sich die Regierung darauf konzentrieren, dass die Grenze nicht „signifikant härter“ werde.

Eine Regierungssprecherin sagte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, die Position der Regierung sei unverändert. Die Frage der Grenzkontrollen auf der irischen Insel gilt als einer der größten Stolpersteine bei den Brexit-Gesprächen.

Der Brexit-Deal – Was in der vorläufigen Vereinbarung steht 15 Seiten Papier Die Europäische Union und Großbritannien haben in ihren Brexit-Verhandlungen erste Streitfragen geklärt. Sie sind in einem 15-seitigen Verhandlungspapier festgehalten. Hier ein Überblick. Rechte der Bürger - EU-Bürger, die zum Zeitpunkt des EU-Austritts 2019 schon in Großbritannien leben, können dort weiter wohnen, arbeiten und studieren. Dasselbe gilt für Briten in der EU. - Diese Bürger dürfen ihre Familie nachholen, auch Kinder, die erst nach dem Brexit geboren werden. - Briten in der EU und EU-Bürger in Großbritannien behalten Ansprüche an Kranken- und Rentenversicherung und andere Sozialkassen. - Großbritannien verspricht den EU-Bürgern im Land einen besonderen Aufenthaltsstatus, der ihre Rechte sichert. Er soll einfach und zu niedrigen Kosten zu beantragen sein. - EU-Bürger können ihre Rechte nur vor britischen Gerichten einklagen; diese müssen aber die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs einbeziehen und können dem EuGH Fragen vorlegen. Schlussrechnung - Großbritannien zahlt in den Jahren 2019 und 2020 wie bisher in den EU-Haushalt ein. Auch danach zahlt es für während der Mitgliedschaft getroffene gemeinsame Entscheidungen, sofern sie noch nicht abgewickelt sind. Ein Beispiel sind Beamtenpensionen. - Britische Institutionen können bis 2020 weiter wie bisher EU-Mittel aus Förderprogrammen beantragen. - Die Schlussrechnung wird in Euro beglichen. Irland und Nordirland - Großbritannien bekennt sich zur engen Kooperation zwischen seinem Landesteil Nordirland und der Republik Irland. - Großbritannien garantiert eine offene Grenze zwischen beiden Teilen der Insel. - Großbritannien will Grenzkontrollen durch ein Handelsabkommen mit der EU vermeiden. Falls dies nicht gelingt, will es „besondere Lösungen“ vorschlagen. - Gibt es darüber keine Einigung, verspricht Großbritannien die „vollständige Angleichung“ (full alignment) an die Regeln des EU-Binnenmarkts, soweit dies nötig ist, um den gemeinsamen Wirtschaftsraum auf der Insel und das Karfreitagsabkommen von 1998 zu bewahren. - Menschen in beiden Teilen können wählen, ob sie Bürger Großbritanniens oder der Republik Irland sein wollen. Quelle: dpa

Stand: 8. Dezember 2017

Alle Seiten hatten sich in einer ersten Phase der Verhandlungen im Dezember darauf geeinigt, Grenzkontrollen unter allen Umständen zu vermeiden. Doch es wird immer deutlicher, dass dieses Ziel unvereinbar ist mit dem Wunsch Londons, die Zollunion mit der EU zu verlassen. Befürchtet wird, dass eine Wiedereinführung von Grenzkontrollen den Friedensprozess in der ehemaligen Bürgerkriegsregion erheblich stören könnte.

Johnson hatte am Dienstag bereits heftige Kritik auf sich gezogen, als er die Grenze zwischen Nordirland und Irland mit der Grenze zwischen zwei Londoner Stadtteilen verglich.