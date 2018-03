 Brexit: Diese Frage einer Handelsblatt-Reporterin brachte Theresa May aus der Fassung

In der Gesprächsrunde nach der Grundsatzrede von Theresa May zum EU-Austritt stellt die Handelsblatt-Korrespondentin die entscheidende Frage.

„Sagen Sie, lohnt sich der Brexit eigentlich?“ „Naja...Also...“

LondonEs sind wenige Worte, die Premierministern Theresa May kurz aus der Fassung und Handelsblatt-Korrespondentin Kerstin Leitel viel Zuspruch bringen. „Do you think, Brexit is all worth it?“ – Ist es das wert? – will die Journalistin von May wissen, die in ihrer Brexit-Rede erstmals auch auf die Nachteile eines EU-Austritts zu sprechen gekommen ist.

May, von der Frage überrascht, muss kurz lachen, bevor sie antwortet: „Soll das heißen, ob wir noch einmal drüber nachdenken? Nein.“ Sie habe einen Auftrag vom Volk erhalten, den werde sie umsetzen.

Dennoch hat die Frage vielen Briten aus dem Herzen gesprochen. „Aber Millionen (Briten) denken wieder darüber nach – und sie weiß es“, antwortet ein Twitter-Nutzer auf den Tweet von BBC-Reporter Chris Mason, der Frage und Antwort verbreitet hat.

AWESOME!!!



German journalist just asked that, given all the confusing self-inflicted pain coming up, is Brexit worth it?



😂👏👏👏 — Mike Galsworthy #FBPE #NHSlove (@mikegalsworthy) March 2, 2018

But millions are thinking again - and she knows it. — Whitters (@IanWhitlock53) 2. März 2018

Brexit-Gegner sind mit der Antwort ihrer Premierministerin unzufrieden. Und antworten via Twitter: „Nein, der Brexit lohnt sich nicht. Danke für die gute Frage“.

Were you happy with that response @kerstinleitel? We weren't, but we can answer for her. "No Brexit isn't worth it". Thanks for asking a great question! #StopBrexit #FBPE #FinalSay — 🇪🇺 Card Shark 🇪🇺 #FBPE (@Card5hark) 2. März 2018

Schon in ihrer Rede hatte May bekräftigt, dass ihr Land den Europäischen Wirtschaftsraum und die Zollunion verlassen wird. Zudem werde der Europäische Gerichtshof in Zukunft nicht mehr die höchste Rechtsinstanz für Großbritannien sein.

The two best questions were asked by the two non-UK journalists. — Jim M #FBPE (@JimMBuzz) 2. März 2018

German Journo: Do you think Brexit is worth it?

PM: Err we won't change our mind



She's can't bring herself to say it's worth it. #RoadToBrexit pic.twitter.com/xfbi7l7F0J — Tim Reid (@timreid69) 2. März 2018

Mays Rede war mit Spannung erwartet worden. Auf EU-Seite hatten viele Politiker Verdruss darüber geäußert, dass sie sich bisher zu ihren Vorstellungen über das langfristige Verhältnis zur EU bedeckt hielt. Die Regierungschefin ist nach dem Verlust der absoluten Mehrheit im Parlament politisch geschwächt. Zudem ist ihr eigenes Kabinett, ihre Tory-Partei und das gesamte Land in der Frage des Brexits gespalten.