Wirtschaft erweist sich als überraschend robust

Premierministerin Theresa May drückt auch bei einem anderem wichtigen Thema aufs Gas: Sie will bei einem Treffen mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump an diesem Freitag die Grundlage schaffen, um nach dem EU-Austritt ihres Landes möglichst schnell ein Freihandelsabkommen mit den USA abzuschließen. Solange Großbritannien Teil der Staatengemeinschaft sind, kann das Land einen solchen Vertrag noch nicht unterzeichnen. May will das aber offenbar so gut wie möglich vorbereiten.

Großbritannien strebt einen klaren Bruch mit der EU an. Der Austritt soll mit einer Abkehr aus dem Europäischen Binnenmarkt und der Zollunion einhergehen. Das hat die Premierministerin vor gut einer Woche deutlich klarer als zuvor gesagt. Brexit-Kritiker fürchten angesichts dieser Pläne einen massiven wirtschaftlichen Schaden. Sie hoffen, dass das Parlament seine neuen Gestaltungsmöglichkeiten nutzt und einen Teil der negativen Brexit-Folgen noch abwenden kann.

Worin Donald Trump und Theresa May konform gehen - oder nicht Nato Die USA und Großbritannien gehören zu den wenigen Nato-Mitgliedern, die ihr Soll an Militärausgaben erfüllen. Sie haben beide ein Interesse daran, dass Deutschland und andere Länder mehr in ihre Verteidigung investieren. Doch während Trump die Nato als „obsolet“ bezeichnet, sind die Briten glühende Verfechter der Militärallianz.

Handel May braucht dringend die Aussicht auf ein Freihandelsabkommen mit den USA. Großbritannien soll nach dem Brexit weltweit Vorreiter für den freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen werden. Davon hält Donald Trump allerdings nichts. Er will sein Land getreu dem Motto „Amerika zuerst“ von ausländischer Konkurrenz abschotten. Trotzdem macht er den Briten Hoffnungen.

Terrorismus Den islamistischen Terrorismus wollen beide bekämpfen. Uneinig sind sie sich, welche Rolle Russland dabei spielen soll. Während sich die Briten in den vergangenen Monaten als schärfste Kritiker der russischen Intervention in Syrien profiliert haben, will Trump mit Putin zusammenarbeiten.

Europäische Union Trump gibt nicht viel auf die EU. Von ihm aus, kann sie weiter zerfallen. Großbritannien hat dagegen ein Interesse an Stabilität vor seiner Haustüre. Sollte May tatsächlich von Trump als Partnerin ernst genommen werden, könnte sie sich als Vermittlerin zwischen Europa und dem neuen US-Präsidenten inszenieren.

Klimawandel May steht zum Pariser Klimaschutzabkommen. Der US-Präsident dagegen nannte die Klimaerwärmung schon einmal einen „Scherz“. In jüngster Zeit zeigte er sich etwas nachdenklicher.

Die britische Wirtschaft hat sich seit dem Brexit-Votum als überraschend robuster erwiesen. Im vierten Quartal 2016 wuchs die Wirtschaftsleistung um 0,6 Prozent zum Vorquartal, wie die nationale Statistikbehörde ONS am Donnerstag bekanntgab. Vor allem Großbritanniens ausgabefreudige Haushalte haben dazu beigetragen.

Doch das könnte sich ändern: Denn die Verbraucher müssen sich auf höhere Preise einstellen. Seit dem Referendum Ende Juni 2016 hat das britische Pfund zum Dollar und Euro massiv an Wert verloren. Dies führt dazu, dass importierte Waren teurer werden, was die Inflation nach oben treibt. Das könnte den privaten Konsum schwächen.

Hinzu kommt: Der Brexit sei noch nicht vollzogen, auf längere Sicht werde dieser Schritt daher den Wachstumstrend auf der Insel schwächen, warnt Berenberg-Volkswirt Kallum Pickering in einer jüngst veröffentlichten Studie. Die Widerstandsfähigkeit der britischen Wirtschaft sei nicht von Dauer. Die bisher überraschend guten Wirtschaftsdaten bestärken die lautstarken Europakritiker auf der Insel derzeit aber noch in ihren Forderungen nach einem möglichst harten Bruch mit der EU.