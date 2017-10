 Brexit-Notfallpläne: Mays Bluff

Theresa May Der Stillstand in Brüssel belastet die britische Wirtschaft, die Unternehmen auf der Insel werden unruhig. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

LondonDie britische Regierung wirkt zunehmend verzweifelt. Weil die Brexit-Gespräche in Brüssel nicht vorangehen, reden Premier Theresa May und ihre Minister nun davon, dass London sich auf einen ungeordneten Brexit vorbereiten müsse.

„Wir planen für alle Szenarien“, sagte Finanzminister Philip Hammond am Mittwoch vor dem Finanzausschuss des Unterhauses. Es sei auch nicht auszuschließen, dass es einen kompletten Zusammenbruch der Beziehungen mit der EU gebe. Am Dienstag hatte bereits das Handelsministerium von Liam Fox verbreiten lassen, dass Großbritannien überlege, dem nordamerikanischen Freihandelsabkommen Nafta mit den USA, Kanada und Mexiko beizutreten. Zudem veröffentlichte die Regierung zwei Papiere zur Wiedereinführung von Zöllen.

Die Ankündigungen sollen den Druck auf die EU erhöhen. Derzeit läuft die fünfte Verhandlungsrunde in Brüssel. Die britische Regierung will die erste Phase der Gespräche endlich abschließen und über das künftige Handelsabkommen mit der EU verhandeln. Die Europäer hingegen sehen noch nicht genügend Fortschritt bei ihren drei Kernforderungen: den Rechten der EU-Bürger in Großbritannien, der irischen Grenze und der Austrittsrechnung.

Das Programm der britischen Regierung zum Brexit 27 geplante Entwürfe Die britische Regierung stellte im Juni ihr Programm für die kommenden zwei Jahre vor. Acht der 27 geplanten Gesetze betreffen den EU-Austritt. Die Entwürfe im Einzelnen:



Aufhebung des EU-Rechts Das Gesetz soll EU-Vorschriften in britisches Recht übertragen. Der Trick: Etwa 20 000 EU-Vorschriften werden in einem Schwung in nationales Recht überführt. Nach und nach können die Gesetze dann geprüft und gegebenenfalls vom Parlament verworfen werden. Die Vorschriften betreffen quasi alle Lebensbereiche von Arbeitszeiten bis hin zu Energiesparmaßnahmen.





Zölle und Steuern Großbritannien soll nach dem Brexit ein unabhängiges Zoll- und Steuerwesen bekommen, das für zukünftige Handelsverträge angepasst werden kann. Das Gesetz soll es dem Land ermöglichen, die Einfuhr und Ausfuhr von Waren zu kontrollieren, eigene Zölle festzusetzen sowie Mehrwertsteuern und Luxussteuern zu ändern. Um Kontinuität für Unternehmen zu gewährleisten, soll das neue Gesetz aber in weiten Teilen auf bestehendem EU-Recht basieren.





Handel Das Gesetz soll es Großbritannien ermöglichen, nach dem Brexit unabhängig Handel treiben zu können. Es soll den Status das Landes als „führende Handelsmacht“ zementieren. Britische Unternehmen sollen vor unfairen Handelspraktiken geschützt werden.

Einwanderung Großbritannien soll die Einwanderung aus EU-Staaten selbst kontrollieren. Damit kann es die Zahl der EU-Einwanderer reduzieren, gleichzeitig aber weiterhin „die Klügsten und Besten“ aufnehmen. Dafür wird das EU-Recht zur Freizügigkeit aufgehoben. Ziel ist eine „faire und nachhaltige“ Einwanderungspolitik.

Fischerei Großbritannien regelt den Zugang zu seinen Hoheitsgewässern selbst und kontrolliert damit seine eigene Fischereipolitik, einschließlich Fangquoten. Damit sollen Fischbestände geschützt und erhöht und die Zukunft britischer Fischer gesichert werden.

Landwirtschaft Großbritannien schafft ein neues System zur Unterstützung der britischen Landwirtschaft und des Naturschutzes. Es soll Stabilität für britische Landwirte sichern und zu einer höheren Produktion und mehr Exporten beitragen. Die Landwirtschaft soll damit wettbewerbsfähiger werden.

Atomare Sicherheit Mit der EU verlässt Großbritannien auch die europäische Atomgemeinschaft Euratom. Ihre Aufgaben sollen von der nationalen Atomregulierungsbehörde (Office for Nuclear Regulation) übernommen werden. Das Gesetz soll die Rolle Großbritanniens als verantwortungsvolle Atommacht bestätigen und die Atomenergie zur nationalen Stromversorgung sichern.





Internationale Sanktionen Entscheidungen über Nicht-UN-Sanktionen werden wieder von Großbritannien selbst getroffen. Das Gesetz soll die Rolle Großbritanniens als permanentes Mitglied des UN-Sicherheitsrats und „Weltmacht“ stärken. Das Land soll internationale Sanktionen auf unilateraler oder multilateraler Ebene verhängen und aufheben können, um Bedrohungen durch Terrorismus, Konflikte oder die Weitergabe von Atomwaffen zu bekämpfen.

Der Stillstand in Brüssel belastet die britische Wirtschaft, die Unternehmen auf der Insel werden unruhig. Der Internationale Währungsfonds hob diese Woche seine Wachstumsprognosen für alle großen Industrieländer an - außer für Großbritannien. Das Land sei die Ausnahme unter den G7, weil der Brexit für Unsicherheit sorge, so die Begründung der Ökonomen. Hammond räumte ein, Verbraucher und Investoren warteten auf das Ergebnis der Brexit-Gespräche. „Die Wolke der Unsicherheit“ sei ein Dämpfer für die britische Wirtschaft. Man müsse sie so schnell wie möglich vertreiben.

Die britische Regierung steht unter Zugzwang, weil die Unternehmen Planungssicherheit verlangen. Die Londoner Banken etwa müssen spätestens im ersten Quartal 2018 eine Entscheidung über einen möglichen Umzug in die EU treffen. Bislang kann Hammond ihnen nicht sagen, wie das künftige Verhältnis zum großen Nachbarn aussehen wird, weil die Gespräche darüber noch nicht begonnen haben.

In ihrer Verzweiflung greifen die Brexiteers nach jedem Strohhalm. Der Nafta-Vorschlag wirkt besonders unüberlegt: Nicht nur ist der Handelsblock geographisch weit weg, er steht auch vor dem Zerfall. In Washington wird das Abkommen gerade neu verhandelt, und die „America First“-Forderungen von US-Präsident Donald Trump stellen eine existenzielle Bedrohung dar. Die US-Strafzölle von 300 Prozent gegen den kanadischen Flugzeughersteller Bombardier sind ein Vorgeschmack auf das, worauf sich London in Freihandelsgesprächen mit Washington einstellen kann. Hammond, der europafreundlichste Minister im Kabinett, setzt daher auf die Einsicht der Europäer. Man wolle sich nur an einen Tisch setzen und über die künftige Handelsbeziehung reden, sagte er am Mittwoch. Das sei doch wirklich „eine kleine Bitte“.

Brexit: der weitere Ablauf Nachdem die Austrittserklärung von Großbritannien nun offiziell beim Europäischen Rat eingegangen ist, fängt die Uhr an zu ticken. Zwei Jahre sind in den EU-Verträgen für die Austrittsverhandlungen vorgesehen. Die zu erwartenden Termine im Einzelnen: April 2017 Mai 2017 Herbst 2017 Herbst 2018 März 2019 Prev

Next April 2017 In Brüssel werden Leitlinien für die Austrittsverhandlungen festgelegt. Wichtiger Punkt dürfte sein, ob aus Sicht der Europäer gleichzeitig über das Austrittsabkommen und ein Abkommen über die zukünftigen Beziehungen verhandelt werden soll. Zudem ist noch unklar, ob Brüssel Großbritannien bereits jetzt eine Abschlussrechnung über rund 60 Milliarden Euro präsentieren will. Das europäische Parlament wird dann eine Resolution über die Richtlinien verabschieden. Am 29. April dürfte ein EU-Sondergipfel stattfinden. Mai 2017 Nach Abschluss der Wahlen in Frankreich, werden wohl Mitte Mai die ersten Gespräche zwischen der EU und Großbritannien abgehalten werden. Auch dabei dürfte es noch um Formalitäten wie die Verhandlungssprache und den Ort der Gespräche gehen. Herbst 2017 Die tatsächlichen Verhandlungen werden Experten zufolge frühestens im Herbst beginnen, nach den Wahlen in Deutschland. Herbst 2018 18 Monate nachdem die britische Premierministerin Theresa May den Austritt aus der EU beantragt hat, sollte Schluss sein, wie EU-Politiker Michel Barnier angekündigt hatte: Schließlich müssen die Resultate aus den Gesprächen in mindestens 20 EU-Mitgliedsländern, dem europäischen Parlament und in Großbritannien ratifiziert werden. Dafür seien sechs Monate einzuplanen. Viele Experten halten es aber für unrealistisch, dass die Verhandlungen bis dahin zu einem Ergebnis geführt haben. März 2019 46 Jahre und drei Monate nach dem Eintritt in die EU endet die Mitgliedschaft Großbritanniens - wenn der Zeitraum für die Verhandlungen nicht mit Zustimmung aller Beteiligten verlängert wird oder der Austrittsprozess von Seiten Großbritanniens abgebrochen wird. Ist der Austritt erst einmal vollzogen, müsste die Insel wieder formal Antrag auf EU-Mitgliedschaft stellen.

Der Forderung des Brexit-Flügels, dass er für das kommende Jahr Milliarden in seinem Haushalt für Zoll- und Grenzanlagen ausweist, erteilte er eine Absage. „Manche üben Druck auf mich aus, Geld auszugeben, um der Europäischen Union eine klare Botschaft zu senden, dass wir es ernst meinen“, sagte er. „Ich denke, die EU weiß, dass wir es ernst meinen.“ Hammond sagte, er werde kein Geld verplanen, solange sich das No-Deal-Szenario noch abwenden lasse. Jedes zusätzliche Pfund für den Brexit-Notfall sei ein Pfund weniger für das Gesundheitssystem, sagte er.

Natürlich sei es theoretisch denkbar, so Hammond, dass am 30. März 2019 keine Flugzeuge mehr zwischen der Insel und dem Kontinent flögen, weil man sich nicht auf eine Verlängerung des „Open Skies“-Abkommens geeinigt habe. „Ich glaube nicht, dass irgendjemand glaubt, dass es soweit kommt“, schob er hinterher. Schließlich hätten beide Seiten ein Interesse daran, dies zu verhindern.

Doch bislang ist keine Annäherung zu erkennen. Selbst gemäßigte Regierungsvertreter in London schütteln inzwischen den Kopf über die Europäer. Die EU-Unterhändler spielten mit dem Feuer, heißt es in Regierungskreisen. May habe sich bewegt und sei ein politisches Risiko eingegangen. Nun müsse sie dafür auch belohnt werden.

„Manche in der EU wollen Großbritannien offenbar bestrafen“, sagt ein Regierungsvertreter. „Wie einen Häftling, der aus dem Gefängnis entkommen ist und mit gebrochenen Beinen zurückkehrt - damit nie wieder jemand flüchtet“.