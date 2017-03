Schottland Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon strebt wegen des Brexits ein neues Referendum über die Unabhängigkeit von Großbritannien an. (Foto: dpa)

EdinburghIhre Stimme klingt bei weitem nicht so sicher wie sonst. Die Nervosität lässt sich nicht verhehlen, als Nicola Sturgeon am Montag eine der wohl wichtigsten Reden in ihrer politischen Karriere hält. „Es ist wichtig, dass Schottland mit Blick auf seiner Zukunft die Wahl hat“, sagt die schottische Ministerpräsidentin „und das zu einem Zeitpunkt, wo die Optionen klarer sind als jetzt, es aber noch nicht zu spät ist zu entscheiden, welchen Weg man einschlägt.“

Deshalb will Sturgeon jetzt die Vorbereitungen für ein erneutes Referendum in Schottland in Gang setzen – mit einem klaren Ziel: Die Menschen im Norden der Insel sollen zwischen Herbst 2018 und Frühjahr 2019 über ihre Unabhängigkeit entscheiden, kurz vor dem Austritt Großbritanniens aus der EU. In einem ersten Schritt will Sturgeon sich nächste Woche das grüne Licht des schottischen Parlaments für ihre Pläne holen.

Brexit: Die nächsten Schritte im Überblick EU-Austrittsgesetz Die britische Premierministerin Theresa May braucht vor dem offiziellen Austrittsgesuch die Zustimmung des Parlaments. Nach der für Dienstag vorgesehenen dritten lesung im Oberhaus kommt das Austrittsgesetzt erneut ins Unterhaus.

Austrittserklärung Bis zum 31. März will May den Europäischen Rat offiziell vom Austrittswunsch in Kenntnis setzen. Das ist der Startpunkt für die zweijährigen Austrittsverhandlungen.

EU-Mandat Sobald das Schreiben aus London eintrifft, zurrt die Rest-EU in drei Schritten ihre Verhandlungslinie fest: Ein Sondergipfel der 27 Staats- und Regierungschefs beschließt drei bis fünf Wochen später Leitlinien. Auf dieser Basis schlägt die EU-Kommission den Start der Verhandlungen und ein Mandat vor und lässt es vom Rat bestätigen.

Verhandlungen EU-Chefunterhändler Michel Barnier und sein Team von gut 20 Experten geben sich 18 Monate für die eigentlichen Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens und Übergangsregelungen, also etwa bis Oktober 2018.

Ratifizierung Auf EU-Seite muss das Austrittsabkommen vom Europaparlament gebilligt und dann vom Rat angenommen werden - und zwar ohne Großbritannien. Premierministerin May will den Vertrag auch dem britische Parlament vorlegen.

Fristende Das ganze Verfahren muss binnen zwei Jahren nach dem offiziellen Austrittsgesuch abgeschlossen sein, in dem Fall also wohl bis Ende März 2019. Eine Verlängerung ist möglich, wenn alle bleibenden EU-Staaten zustimmen.

Dies wäre die zweite Volksabstimmung über Schottlands Zukunft im Königreich innerhalb von knapp fünf Jahren. Beim dem Referendum im Herbst 2014 haben 55 Prozent der Schotten für den Status quo gestimmt. Die schottische Ministerpräsidentin hat nach dem Brexit-Votum im Sommer 2016 eine erneute Abstimmung über die Unabhängigkeit der Region in die Debatte gebracht. Sie hat dieser Drohung in den vergangenen Wochen mehr Nachdruck verliehen, seitdem Großbritanniens Premierministerin Theresa May ihren Brexit-Kurs klarer festgelegt hat. Der sieht vor, dass die Scheidung von der EU mit einem Austritt aus der Zollunion und dem Europäischen Binnenmarkt einhergeht.

Ein solcher harter Brexit geht Schottland zu weit. Sturgeon will den Zugang zum Binnenmarkt behalten. Alles andere würde inakzeptable wirtschaftliche Folgen mit sich bringen und Arbeitsplätze kosten, sagte die schottische Ministerpräsidentin bereits vor einigen Monaten. Beim Brexit-Votum haben mehr als 60 Prozent der Schotten für Europa gestimmt.

Großbritanniens Premierministerin Theresa May will bis Ende März das offizielle Austrittsgesuch Großbritanniens in Brüssel einreichen. Dann beginnen die auf zwei Jahre angelegten Scheidungsgespräche, so dass das Land im Frühjahr 2019 die EU verlassen könnte.

Der Brexit bedrohe die schottische Wirtschaft, betonte Sturgeon in ihrer Rede am Montag. Und sie werde nicht einfach tatenlos zusehen. „Jetzt nichts zu tun und auf das Beste zu hoffen, ist nicht die richtige Option“, sagte sie – zumal sich May in keiner Form kompromissbereit zeige und nicht signalisiere, dass sie die schottischen Interessen berücksichtigen werde. Daher sei es wichtig, einen Plan zu haben und über sein eigenes Schicksal entscheiden zu können.

Schottland braucht für ein erneutes Referendum aber die grundsätzliche Zustimmung der britischen Regierung. Diese wollte sich dazu am Montag nicht eindeutig äußern, nur so viel: Die britische Regierung wolle in Gesprächen mit der EU eine Lösung finden, die für ganz Großbritannien funktionieren werde und man werde die Interessen aller Landesteile berücksichtigen, hieß es in einer Stellungnahme. Und weiter: Ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum in Schottland wäre polarisierend und würde große wirtschaftliche Unsicherheit zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt erzeugen.

Schottland im Steckbrief Fläche Der teilweise dünn besiedelte Landesteil im Norden der Insel Großbritannien hat eine Fläche von etwa 79.000 Quadratkilometern und ist damit etwas größer als Bayern.

Bewohner Rund 5,4 Millionen Menschen leben in Schottland (Stand 2015), das sind nur 68 Einwohner pro Quadratkilometer.

Städte Glasgow ist mit etwa 600.000 Einwohnern die größte Stadt Schottlands und die drittgrößte in Großbritannien. An zweiter Stelle steht die Hauptstadt Edinburgh (496.000), gefolgt von Aberdeen (235.000) und Dundee (150.000).

Regierung Die Region wird zentral von London aus regiert, hat aber seit Ende der 1990er-Jahre ein Regionalparlament in der Hauptstadt Edinburgh mit weitreichenden Kompetenzen. Seit 2007 regiert die Scottish National Party. Regierungschefin ist Nicola Sturgeon.

Wirtschaftskraft Die Arbeitslosenrate lag Ende 2016 bei etwa 4,9 Prozent. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf wurde im Herbst 2016 auf etwa 27.750 Pfund (etwa 32.000 Euro nach aktuellem Währungskurs) geschätzt, mit den Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft vor der schottischen Küste auf 29.300 Pfund.

Sport Die Schotten haben eigene Nationalmannschaften, etwa im Fußball und Rugby, und eine eigene Fahne, ein weißes Andreaskreuz auf blauem Grund.

Beobachter gehen davon ab, dass May den Schotten grünes Licht für ein zweites Unabhängigkeitsreferendum geben, aber versuchen wird, dieses hinauszuschieben. Sturgeon gab sich gestern zuversichtlich, dass bei einer erneuten Abstimmung, eine Mehrheit der Bürger die Abspaltung Schottlands vom Rest des Königreichs gutheißen würde. Die Umfragen dazu sind derzeit allerdings nicht so eindeutig. Bei einer Umfrage, deren Ergebnisse am Montag vorgelegt wurden, sprachen sich 52 Prozent der Schotten für den Verbleib im Königreich aus und 48 Prozent dagegen.