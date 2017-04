Sorge um möglichen Steuerwettbewerb

Zwar bestreitet EU-Ratspräsident Donald Tusk entschieden, dass man die Briten nun wie einen Feind bekämpfen wolle. Man wünsche sich im Gegenteil auch künftig eine gute Partnerschaft mit dem Vereinigten Königreich, betonte Tusk am Samstag. Großbritannien selbst hat allerdings den Verdacht genährt, künftig als Konkurrent der EU auftreten, etwa Unternehmen mit niedrigen Steuern und einer liberalisierten Bankenregulierung anlocken zu wollen. Gegen einen neuen Wettbewerber anzutreten, stärkt den Teamgeist. Das gilt in der Wirtschaft, und letztlich auch in der Politik.

Großbritannien hat diesen – wenn man so will gruppendynamischen – Prozess womöglich unterschätzt. Die Regierung in London hatte zunächst gehofft, die traditionell zerstrittene EU auseinanderdividieren und Regierungen für sich instrumentalisieren zu können. Daraus wird nichts – vorerst jedenfalls.

Ob die EU auf Dauer so geschlossen auftritt in den Brexit-Verhandlungen, ist allerdings noch nicht ausgemacht. Momentan ist es vor allem das finanzielle Interesse, was die 27 EU-Staaten eint: Sie wollen die Kosten des Brexits so weit wie irgend möglich auf Großbritannien abschieben. Bis zu 60 Milliarden Euro sollen die Briten in die EU-Kasse zahlen, um sich von allen als EU-Mitglied eingegangenen Verpflichtungen freizukaufen.

Daran sind alle EU-Staaten gleichermaßen stark interessiert. Schließlich wird der Ausstieg des Nettozahlers Großbritanniens ein großes Loch in die EU-Kasse reißen: Andere Nettozahler wie Deutschland werden deshalb mittelfristig mehr nach Brüssel überweisen müssen und Nettoempfänger wie Polen weniger von der EU bekommen. Diesen unangenehmen Brexit-Effekt wollen alle gemeinsam so lange wie möglich hinauszögern.

Das finanzielle Interesse wirkt also wie ein Bindeglied. Das funktioniert allerdings nur solange, wie sich Großbritannien gegen die finanzielle Forderung aus Brüssel wehrt. Aus verhandlungstaktischen Gründen wären die Briten gut beraten, die Austrittsrechnung zügig zu begleichen.

Denn dann steigen die Chancen wieder, dass es unter den 27 EU-Staaten doch noch zum Brexit-Streit kommt – vor allem, wenn es in der zweiten Phase der Verhandlungen um ein neues Freihandelsabkommen mit Großbritannien geht. Die Interessen den EU-Staaten sind hier sehr unterschiedlich: Die deutsche Industrie etwa ist in Großbritannien stark engagiert und will die Grenzen für den Handel deshalb so weit wie möglich offen halten. Andere EU-Staaten haben andere Interessen.