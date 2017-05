 Brexit: Tony Blair kündigt Rückkehr auf die politische Bühne an

Tony Blair Der Ex-Premierminister ist vor allem über den Plan der britischen Regierung, den Europäischen Binnenmarkt zu verlassen, besorgt. (Foto: Reuters)

LondonDer ehemalige britische Premierminister Tony Blair will wieder in der Politik mitmischen. Das sagte er dem „Daily Mirror“ zum 20. Jahrestag seines überwältigenden Wahlerfolgs von 1997. Anlass dafür sei der geplante EU-Austritt des Landes. „Diese Brexit-Sache hat mir eine direkte Motivation gegeben, mich mehr in die Politik einzumischen“, sagte Blair. „Man muss die Ärmel hochkrempeln und das ist, was ich tun werde“, sagte Blair.

Besorgt sei er vor allem über den Plan der britischen Regierung, den Europäischen Binnenmarkt zu verlassen. „Der Binnenmarkt bringt uns in die Champions League der Handelsverträge. Ein Freihandelsabkommen ist wie die Zweite Liga, wir steigen freiwillig ab“, sagte Blair.

Um einen Sitz im Parlament bei der Wahl am 8. Juni will sich Blair allerdings nicht bewerben. „Das wäre ein Schritt zu weit“, sagte der 63-Jährige in einem Interview des britischen Nachrichtensenders Sky-News am Montag. Der einst populäre Labour-Politiker ist in seiner Heimat inzwischen heftig umstritten – vor allem wegen seiner Unterstützung für die US-Invasion im Irak 2003. Umfragen sagen der Labour-Partei bei der anstehenden Wahl eine historische Niederlage voraus.