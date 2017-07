 Brexit und die Wirtschaft: Briten untersuchen Einfluss der EU-Einwanderer

Großbritannien Der Status von EU-Bürgern im Land ist ein zentraler Konfliktpunkt in den Brexit-Verhandlungen (Foto: AP)

LondonDie britische Regierung lässt den wirtschaftlichen Beitrag der Einwanderer aus anderen EU-Ländern untersuchen. Die Regierung benötige ein möglichst genaues Bild davon, in welchem Maße die britische Wirtschaft Arbeitskräfte aus der EU nutze, schrieb Innenministerin Amber Rudd in einem am Donnerstag in der „Financial Times“ veröffentlichten Beitrag. Rudd beauftragte ein unabhängige Gruppe, das Migration Advisory Committee, mit der Studie.

Der Status von EU-Bürgern in Großbritannien nach dem Brexit ist ein zentraler Konfliktpunkt in den Austrittsverhandlungen zwischen Brüssel und London. Mehr als drei Millionen Bürger anderer EU-Staaten leben in Großbritannien. Viele Branchen sind von ausländischen Arbeitern abhängig. Die Regierung möchte die Freizügigkeit beenden und Einwanderung kontrollieren.

Rudd schrieb, Großbritannien müsse weiterhin die intelligentesten und und besten Immigranten aus der ganzen Welt anziehen. Es werde keine Klippe für die Wirtschaft geben, schrieb sie. Das deutete darauf hin, dass es eine Übergangsperiode geben wird.