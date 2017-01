 Brexit-Urteil: Acht Richter gegen Theresa May

Brexit vor Gericht Künstler Kaya Mar mit einem Werk zu Theresa May: Großbritanniens Premierministern braucht die Zustimmung des Parlaments, um die offiziellen Austrittsverhandlungen mit der EU in Gang zu setzen. (Foto: dpa)

LondonGroßbritanniens Oberster Richter kam schnell zur Sache: Sofort im Einstieg seiner mit Spannung erwarteten Urteilsverkündung betonte David Neuberger, dass das britische Parlament den Beitritt des Landes zur Europäischen Union (EU) beschlossen habe. Und das habe jetzt auch Folgen für die Scheidung: Großbritanniens Premierministern Theresa May brauche die Zustimmung des Parlaments, um die offiziellen Austrittsverhandlungen mit Brüssel in Gang zu setzen, sagte Neuberger. Acht der insgesamt elf Richter am britischen Supreme Court hätten sich dafür ausgesprochen.

Damit hat der Oberste Gerichtshof am Dienstag ein vorausgehendes Urteil von Anfang November bestätigt. Medienberichten zufolge hat die Regierung bereits mit Vorbereitungen auf die Niederlage begonnen und arbeitet an einer Gesetzesvorlage, die den Abgeordneten zur Abstimmung vorgelegt werden soll. Demnach will May diesen Entwurf möglichst knapp halten, um langwierige Diskussionen zu vermeiden und die Chancen zu erhöhen, dass sie mit ihren Plänen durchkommt.

Großbritanniens Optionen nach dem Brexit Zollunion Großbritannien könnte es machen wie die Türkei und der Zollunion beitreten. Dadurch würden die Zölle wegfallen und die Handelsabkommen mit der EU behielten bestand. Andererseits wäre London aber dabei eingeschränkt, eine eigene Handelspolitik zu betreiben, da man sich an den gemeinsamen Zolltarif halten müsste. Ob dies den Briten gefallen würde, bleibt fraglich. Immerhin folgt die Brexit-Entscheidung dem Ruf nach völliger nationaler Souveränität.

Europäischer Wirtschaftsraum (EWR) Der Europäische Wirtschaftsraum (EWR) umfasst derzeit 31 Länder. Die teilnehmenden Staaten haben gemeinsame Aufsichtsbehörden, Gerichte und Regeln. Zudem gelten die vier Binnenmarktfreiheiten beim Waren-, Personen-, Dienstleistungen- und Kapitalverkehr. Allerdings will die britische Regierung weder der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes unterliegen noch die Kontrolle über die Immigration abgeben.

Der „Schweizer Weg“ Am liebsten wäre der englischen Regierung wohl ein Modell wie der „Schweizer Weg“. So könnten für die einzelnen Wirtschaftsbereiche maßgeschneiderte Abkommen ausgehandelt werden. Die EU hat allerdings schon durchblicken lassen, eine derartige Lösung abzulehnen.

Freihandelsabkommen Die wahrscheinlichste Option ist für die Briten wohl ein gesondert ausgehandeltes Freihandelsabkommen, wie es zwischen der Europäischen Union und Kanada (Ceta) vereinbart wurde. Damit würden die Briten ihre durch den Brexit forcierte Unabhängigkeit behalten und könnten spezielle, aber umfassende Handelsbedingungen im Gespräch mit der EU festlegen.

Sie will mit den offiziellen Austrittsgespräche mit der EU laut Artikel 50 des Lissabon-Vertrages bis Ende März starten. Die Verhandlungen sind auf zwei Jahre angelegt, so dass Großbritannien der Staatengemeinschaft im Frühjahr 2019 den Rücken kehren könnte.

Angesichts des Urteils hat die britische Währung gegenüber dem Dollar zunächst deutlich zugelegt. Das drückte die Hoffnung der Investoren aus, dass durch die Mitsprache der Abgeordneten der Bruch mit der EU nicht ganz so hart ausfällt wie von May geplant. Doch das Pfund gab dann wieder deutlich nach, als die Richter die Einflussmöglichkeiten auf das britische Parlament beschränkten und entschieden, dass die Regionalparlamente keine Veto-Möglichkeiten haben sollten.

Beobachter erwarten, dass die britische Regierung möglicherweise schon diese Woche einen Gesetzesentwurf veröffentlicht, der den Abgeordneten zur Abstimmung vorgelegt werden soll und den Beginn der offiziellen Scheidungsgespräche bis Ende März ermöglicht. Doch Juristen haben die Regierung bereits gewarnt, dass die Gesetzesvorlage nicht zu knapp ausfallen sollte. Denn sollte dieses Gesetz nicht genug Details zu dem geplanten Vorgehen enthalten, würde sich die Regierung angreifbar machen und so möglicherweise weiteren juristischen Streitigkeiten Tür und Tor öffnen.

Je nachdem, wie der Gesetzesentwurf ausfällt und welche Diskussionen er im Parlament mit sich bringt, könnte dies die Brexit-Pläne der britischen Regierung verzögern. „Die Erwartung ist zwar, dass es unwahrscheinlich ist, dass etwa das House of Lords gegen das Gesetz sein wird“, kommentiert Phillip Souta von der internationalen Kanzlei Clifford Chance, aber die Erfahrung hätte gezeigt, dass solche Erwartungen auch durchaus „enttäuscht“ werden könnten. Eine Niederlage im Oberhaus würde einen Brexit zwar nicht abwenden, hätte aber das Zeug, ihn deutlich hinauszuschieben.

Charles Brasted von Hogan Lovells erwartet dagegen keine Zeitverzögerung, dafür aber weitere Zugeständnisse an die Abgeordneten: Die Regierung könnte im Zuge der Debatten dem Parlament mehr Mitwirkung einräumen müssen, wenn es um die weiteren Schritte beim Brexit-Prozess gehe, so Brasted.

Wie diese aussehen könnten, dass soll Keir Starmer, Labour-Schattenminister für das Thema Brexit, bereits angedeutet haben. Starmer will mehr Mitsprache über den finalen Brexit-Deal. May hat den Abgeordneten zwar bereits vergangene Woche zugesichert, dass sie über das Verhandlungsergebnis abstimmen dürfen. Sie werden bisherigen Signalen zufolge aber nur die die Möglichkeit haben, dem Deal zuzustimmen oder ihn abzulehnen.

Starmer will Medienberichten zufolge auch für die Möglichkeit kämpfen, May am Ende zu zwingen, erneut mit der EU zu verhandeln, wenn das bis dahin vorliegende Ergebnis bei der Mehrheit der Parlamentarier durchfällt.