Weitere juristische Hürden für May

Selbst wenn die Premierministerin jetzt neue Rechtsstreitigkeiten über den Zeitpunkt, wann Artikel 50 ausgelöst wird, vermeiden sollte, May stehen noch eine Reihe anderer juristischen Hürden in Sachen Brexit bevor. Anfang Februar steht vor dem Londoner High Court, der ersten Instanz für wichtige Fälle, eine Anhörung zu der Frage an: Muss das Parlament auch zustimmen, wenn Theresa May den Austritt aus dem Europäischen Binnenmarkt anstrebt?

Dass sie genau das vorhat, hat die Premierministerin vor einer Woche in einer wichtigen Brexit-Rede bestätigt. Sie will auch der Zollunion den Rücken kehren und den Einfluss des Europäischen Gerichtshofs abschütteln.

In Irland bahnt sich ein anderer Brexit-Rechtsstreit an. Es geht um die Frage, ob man den Europäischen Gerichtshof in den Prozess einbezieht und entscheiden lässt, ob ein EU-Austrittsgesuch Großbritanniens gemäß Artikel 50 des Lissabon-Vertrages unumstößlich ist, oder widerrufen werden kann.

Vor allem die lautstarken Brexit-Befürworter kritisieren die Einschaltung der Gerichte massiv und sehen darin einen Versuch der britischen Europa-Anhänger, einen Austritt aus der Staatengemeinschaft zu verzögern. Die Richter, die in der ersten Instanz für mehr Mitsprache des Parlaments in Sachen Artikel 50 stimmten, wurden als „Feinde des Volkes“ tituliert.

David Neuberger, Großbritanniens oberster Richter, sah sich daher bei der Anhörung vor dem Supreme Court im Dezember gezwungen, eine reine Selbstverständlichkeit zu betonen: „Wir wissen um die starken Gefühle, die mit politischen Fragen um den EU-Austritt einhergehen“, sagt Neuberger. Sich damit auseinanderzusetzen sei aber nicht seine Aufgabe. „Unsere Pflicht ist es, sich unvoreingenommen mit Rechtsfragen zu befassen.“

Und bei diesen Rechtsfragen gehe es nicht darum, ob Großbritannien aus der EU austritt oder nicht, sondern um das Prozedere, wie dieser Schritt über die Bühne gehen sollte. Auch mehr Mitsprache des Parlaments wollen die Brexit-Befürworter nach Möglichkeit vermeiden. Sie fürchten, dass die Abgeordneten, die mehrheitlich als EU-freundlich gelten, eine engere Anbindung an die Staatengemeinschaft erhalten und einen harten Bruch verhindern werden.