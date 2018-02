Brexit-Verhandlungen May schließt Zollunion mit EU kategorisch aus

Die britische Regierungschefin steht unter heftigem Druck. Offenbar gibt sie den Befürwortern eines klaren Bruchs mit Brüssel nach.

Die britische Ministerpräsidentin erwartet am Montag EU-Chefunterhändler Michel Barnier in London zu Gesprächen. (Foto: Reuters) Theresa May

LondonDie britische Premierministerin Theresa May hat bekräftigt, dass ihr Land nach dem Brexit nicht mehr Teil der Zollunion mit der EU bleiben wolle. Nach einer Reihe widersprüchlicher Aussagen aus der Regierungsmannschaft am Wochenende stellte Mays Büro am Montag klar, dass ihr Ziel ein klarer Schnitt in Zollfragen sei.

In der Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der EU steht wieder eine schwierige Woche an, in der vor allem Großbritannien seine Positionen festlegen muss. Den Auftakt machte am Montag ein Treffen zwischen dem britischen Brexit-Minister David Davis und EU-Unterhändler Michel Barnier in London.

Viele in Mays Partei wollen eng mit der EU verbunden bleiben und lehnen einen harten Brexit ab. Die Abgeordnete Anna Soubry forderte May auf, diese Position aufzugeben und die politischen und wirtschaftlichen Realitäten zu akzeptieren. Der einzige Grund, die Zollunion zu verlassen, sei es Handelsabkommen hinterherzurennen, die genauso wahrscheinlich seien wie Einhörner, schrieb Soubry auf Twitter.

Der Brexit soll eigentlich bis Ende März 2019 über die Bühne sein, mit einer anschließenden Übergangsphase bis Ende 2020. Wegen der Unsicherheit, wie dieser Austritt vonstatten gehen soll und welche Auswirkungen er auf Großbritannien haben könnte, wird auch die Entwicklung aller Wirtschaftsindikatoren genau verfolgt. Im Januar fiel der Einkaufsmanagerindex, mit dem die herstellende und die Bauindustrie und Dienstleistungen beobachtet werden, etwa auf den niedrigsten Stand seit August 2016. Mit einem Wert von über 50 (53,2) war er aber nach wie vor auf Wachstumskurs.

In der Eurozone stieg der Index nach Angaben des Finanzdienstleisters IHS-Markit hingegen auf 58,8 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Juni 2016. Sollte sich dieser Trend im Februar und März fortsetzen, kann die Eurozone nach Einschätzung der Experten ein Quartalswachstum von einem Prozent erreichen, was deutlich über dem langjährigen Durchschnitt wäre.