Den „Selbstmord“ Großbritanniens verhindern

In einem Interview mit der britischen Zeitung „The Observer“ hatte am Wochenende auch der frühere Premierminister Italiens, Romano Prodi, vor den Folgen des Brexit gewarnt. Sein Eindruck sei, dass viele die tatsächlichen Auswirkungen auf die Wirtschaft nicht genau verstünden, sagte er. Es müsse ein Kompromiss gefunden werden, um „den Selbstmord“ Großbritanniens zu verhindern. Sowohl die EU als auch Großbritannien würden bei dem Brexit verlieren, sollte Großbritannien – wie mehrfach angedroht – ohne Vereinbarung die Verhandlungen beenden. Allerdings wären die Verluste für die britische Seite wohl schwerwiegender, sagte Prodi.

Der frühere Chef der Bank of England, Mervyn King, rief die britische Regierung ebenfalls auf zu handeln. Die Regierung habe ein Jahr verschwendet, sagte er in der BBC. Ein Ende der Gespräche mit der EU ohne Deal könne für keine der beiden Seite die beste Lösung sein. Gleichwohl müsse die Regierung in London vorbereitet sein, damit sie in den Verhandlungen ernst genommen werde.

In den ersten Verhandlungsrunden in Brüssel waren keine konkreten Ergebnisse erzielt worden. Vor allem bei der Frage nach den finanziellen Verpflichtungen Großbritanniens hatte sich die britische Seite bislang mit konkreten Vorschlägen zurückgehalten. Auch über die Rechte der in Großbritannien lebenden EU-Bürger und der Briten in der EU ist man sich noch nicht einig.

Deswegen kamen sowohl in London als auch in Brüssel Zweifel auf, dass Michel Barnier als Vertreter der EU in den Verhandlungen wie geplant im Oktober grünes Licht für den nächsten Schritt des Brexit geben kann. Eigentlich wollten die Regierungschefs der EU bei ihrem Treffen im Oktober prüfen, ob „ausreichende Fortschritte“ in den Scheidungsverhandlungen erzielt wurden und man zum zweiten Teil, den Gesprächen über den neuen Partnerschaftsvertrag, übergehen könne. Mittlerweile ist in Brüssel in diesem Zusammenhang der Dezember-Gipfel im Gespräch.