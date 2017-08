 Brexit-Zahlung an EU: Theresa May will bis 40 Milliarden Euro zahlen

Theresa May Die britische Premierministerin ringt um die finanziellen Folgen des EU-Austritts. (Foto: AP)

LondonEs wäre ein kleiner Schritt vorwärts: Einem Zeitungsbericht zufolge ist die britische Regierung bereit, bei ihrem Abschied aus der Europäischen Union bis zu 40 Milliarden Euro zu zahlen. Das berichtet „The Sunday Telegraph“. Es ist das erste Mal, dass eine konkrete Summe im Gespräch ist. Bislang hatte die britische Seite keine Zahlen genannt. Doch nun sei man in London zu der Erkenntnis gekommen, dass man die festgefahrenen Verhandlungen voranbringen müsse, heißt es in dem Bericht.

Die EU fordert 60 bis 70 Milliarden Euro – unter anderem für Pensionsforderungen und bereits vereinbarte EU-Projekte. Die Briten sähen eher 30 Milliarden Euro als angemessen an, so dass es auf 40 Milliarden Euro hinauslaufen dürfte, berichtet das Blatt unter Berufung auf einen Insider.

Anfangs war spekuliert worden, dass die EU bis zu 100 Milliarden Euro fordern könne. Derartige Summen sorgen auf der Insel für Empörung. Der britische Außenminister Boris Johnson hatte erklärt, die EU könne sich derartige Forderungen „an den Hut stecken“.

Nun ist man in London offenbar bereit, einen Schritt auf die EU zuzugehen. Im Gegenzug will Premierministerin Theresa May laut Zeitungsbericht verlangen, dass man die Verhandlungen über ein künftiges Handelsabkommen beginnt. Offiziell will sich die britische Regierung nicht äußern.

In Großbritannien ist Ernüchterung eingekehrt. „Seit dem EU-Referendum ist über ein Jahr vergangen – und was ist passiert? Nichts“, kritisierte vor einigen Tagen Ryanair-Chef Michael O`Leary. Offiziell endet die Mitgliedschaft Großbritanniens in der EU zwar im März 2019, doch bereits im Herbst 2018 werde in Großbritannien „die Hölle losbrechen“, weil die Airlines bei Ausarbeitung ihrer Flugpläne die Verbindungen zwischen der Insel und dem europäischen Festland streichen müssten – ein erstes Zeichen dafür, welche Folgen der Austritt Großbritanniens aus der EU haben werde.

Der Ryanair-Chef ist nicht der einzige, der befürchtet, dass der Brexit schwerwiegende Folgen für die britische Wirtschaft haben wird – und dass man in London zu wenig unternimmt, um die Verhandlungen mit der EU voranzutreiben. Viele Unternehmer sind enttäuscht, dass sie noch immer keine Klarheit darüber haben, wie Großbritanniens Beziehung zu dem europäischen Kontinent nach dem EU-Austritt im März 2019 aussieht.

In einem Interview mit der britischen Zeitung „The Observer“ hatte am Wochenende auch der frühere Premier Italiens, Romano Prodi, vor den Folgen des Brexit gewarnt. Sein Eindruck sei, dass viele die tatsächlichen Auswirkungen auf die Wirtschaft nicht genau verstünden, sagte er. Es müsse ein Kompromiss gefunden werden, um „den Selbstmord“ Großbritanniens zu verhindern. Sowohl die EU als auch Großbritannien würden bei dem Brexit verlieren, sollte Großbritannien – wie mehrfach angedroht – ohne Vereinbarung die Verhandlungen beenden. Allerdings wären die Verluste für die britische Seite wohl schwerwiegender, sagte Prodi.

Der frühere Chef der Bank of England, Mervyn King, rief die britische Regierung ebenfalls zum Handeln auf. Die Regierung habe ein Jahr verschwendet, sagte er in der BBC. Ein Ende der Gespräche mit der EU ohne Deal könne für keine der beiden Seite die beste Lösung sein. Gleichwohl müsse die Regierung in London vorbereitet sein, damit sie in den Verhandlungen ernst genommen werde.