Brexit Durch den geplanten EU-Austritt haben sich viele Ausländer in Großbritannien für die Ausreise entschieden. (Foto: dpa)

London/BrüsselVielen EU-Ausländern in Großbritannien sitzt die Angst im Nacken. Ende März 2019 wird das Land die Europäische Union verlassen, vielleicht gibt es noch eine Übergangsphase. Aber was wird dann aus den vielen Deutschen, Polen oder Italienern im Vereinigten Königreich? Etwa 3,2 Millionen EU-Bürger leben in dem Land. Bereits jetzt packen etliche ihre Koffer. In Großbritannien wird schon vom „Brexodus“ gesprochen – ein Wortspiel aus „Brexit“ und „Exodus“.

„Wir brechen unsere Zelte hier ab und werden nie wieder zurückkehren“, sagte Konstantin Binder mitten im Umzug. 17 Jahre lang lebte der Deutsche in London. „Wir haben hier keine Rechte, sind wie in der Schwebe.“ Binder zieht mit seiner Frau ins Bergische Land. In London war er lange in der Immobilienbranche tätig, liebte die Stadt. Nun fühlt sich das Paar in Großbritannien nicht mehr wohl. „Über 50 Prozent der Briten haben sich gegen uns entschieden“, betonte Binder.

Damit meint er die Entscheidung einer knappen Mehrheit der britischen Wähler im Juni 2016, die Staatengemeinschaft zu verlassen. Wie das 2019 vollzogen werden soll, wird gerade zwischen der EU und Großbritannien ausgehandelt. Bis Donnerstag läuft die vierte Verhandlungsrunde. Die Zukunft der EU-Bürger in Großbritannien und Briten in der Europäischen Union gehört zu den Topthemen.

Bei früheren Runden hat man Fortschritte erzielt, die akribische Unterhändler in Tabellenform festgehalten und mit Farben gekennzeichnet haben. Grün steht für „geklärt“. Doch hinter vielen Knackpunkten prangt noch immer Rot für „strittig“. Die Menschen können kaum ermessen, was das für sie heißt und wie das endet. Was wird aus ihren Jobs, aus ihren Rentenansprüchen, aus ihrem bisherigen Leben?

So ist auch Nina Andrea Roberts mit Blick auf die Zukunft sehr mulmig zumute, obwohl sie mit einem Briten verheiratet ist und seit elf Jahren in der Nähe von Leeds lebt. Ihr rechtlicher Status sei keineswegs gesichert; es gebe viele Fallstricke. „Wir diskutieren daher in der Familie, ob wir nach Deutschland ziehen.“

Aber die Lage ist vertrackt: Ihr Mann spreche kein Deutsch, der Schulwechsel der beiden Kinder sei problematisch. Roberts hat die Facebook-Gruppe „Deutsche Rückwanderer aus Großbritannien“ gegründet. Dort können Betroffene sich austauschen und Fragen stellen. „Bei über 90 Prozent der Personen ist der Brexit der Grund für die Rückkehr.“