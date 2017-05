 Wahlkampf in Großbritannien: Theresa May rückt Brexit in den Fokus

Premierministerin Theresa May Die Konservativen um Theresa May liegen nur noch 9 bis 13 Prozentpunkte vor Labour. Zwischenzeitlich waren es über 20 Punkte gewesen. (Foto: Reuters)

LondonDie britische Premierministerin Theresa May hat am Montag ihre Wahlkampf-Taktik geändert und den Brexit wieder in den Fokus gerückt. „Es sind nur noch 17 Tage bis zu dieser äußerst wichtigen Wahl. Und nur elf Tage danach möchte die Europäische Union mit den Verhandlungen beginnen“, sagte May bei einem Auftritt in Wales. Entweder sitze sie oder Labour-Chef Jeremy Corbyn dann am Verhandlungstisch. Corbyn habe keine klare Haltung zum EU-Austritt.

In den vergangenen Tagen war May nach der Vorstellung ihres Wahlprogramms, das auch Einschnitte für Rentner und Pflegebedürftige vorsieht, in die Kritik geraten. Die Konservativen liegen nur noch 9 bis 13 Prozentpunkte vor Labour. Zwischenzeitlich waren es über 20 Punkte gewesen.

Corbyn hat in seinem Wahlprogramm auf soziale Themen gesetzt und unter anderem eine rasche Abschaffung der Studiengebühren und die Verstaatlichung von Energieunternehmen versprochen. Viele traditionelle Labour-Wähler kritisieren, dass sich der Altlinke ungenügend gegen den geplanten Brexit zur Wehr gesetzt habe.

Die EU ist inzwischen startklar für die schwierigen Verhandlungen. Die 27 bleibenden EU-Länder erteilten ihrem Chefunterhändler Michel Barnier am Montag offiziell ein Mandat für die Gespräche.