Desaster für Ukip

Einen völligen Einbruch erlitt die Brexit-Partei Ukip: Sie verlor mindestens 44 Sitze. In allen bisher ausgewerteten Ergebnissen steht sie ohne ein einziges Mandat da. Für LSE-Professor Travers „ein klarer Indikator für die Schwierigkeiten, vor denen die Partei in den Parlamentswahlen steht“.

Politikprofessor Travers hatte seine Erwartungen an die Lokalwahlen in eine einfache Formel gepackt: Würden die Tories unter dem Strich auch nur einen Sitz verlieren, sei das schlecht, ein gutes Ergebnis wäre der Gewinn von mehr als 100 Sitzen. Für die Labourpartei sei ein Minus von mehr als 100 Plätzen schlecht, kein Verlust wäre ein positives Zeichen.

Es sind noch bei weitem nicht alle Stimmzettel ausgewertet, auch nicht die Resultate der Bürgermeisterwahlen. Doch wie die vorläufigen Ergebnisse in den Parteien aufgenommen wurden, spricht Bände: „Ich würde nicht das Wort Katastrophe verwenden, sondern lieber von einer Herausforderung“ sprechen, sagte Ukip-Kandidatin Lisa Duffy. „Wir wussten, dass es eine schwierige Nacht werden würde“. Und während die Mitglieder der Tory-Partei feiern, versuchte man bei Labour das Ergebnis schönzureden. „Es war nicht so vernichtend wie viele Experten erwartet hatten“, erklärte Labour-Politiker John McDonnell im britischen Fernsehen, Labour habe eine „solide Basis“ für die bevorstehenden Parlamentswahlen. Aber „natürlich bin ich enttäuscht“.

Die Schuld an dem schlechten Abschneiden der Labour-Partei geben viele Briten dem Parteivorsitzenden Jeremy Corbyn. Der habe nicht genug für den Verbleib Großbritanniens in der EU gekämpft, wirft man ihm vor, und er sei nicht in der Lage, die Partei zu führen. Corbyn sei eine „Katastrophe“, sagte selbst der berühmte Wissenschaftler Stephen Hawking in einem Interview mit der „Times“. Jeremy solle „für das Wohl der Partei“ als Parteivorsitzender zurücktreten. Auch Premierministerin May ätzte im Parlament öffentlich gegen ihren Gegner, sprach damit aber vielen Briten aus dem Herzen: Er sei nicht in der Lage, ein Land zu führen, erklärte sie.

Bei der bevorstehenden Parlamentswahl werde die Labour-Partei eine böse Niederlage erleiden, ist man in Großbritannien sicher. Die bisher erhobenen Umfragen für die im Juni bevorstehende Wahl hatten die Tory-Partei 20 Punkte vor der Labour-Partei gesehen. Ein für politische Verhältnisse „immenser Vorsprung“, sagte Politik-Professor Simon Hix von der LSE. Die Auswertung der Kommunalwahlen scheint die Erwartungen zu bestätigen.