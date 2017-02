Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Wer über einen Trump-Auftritt im britischen Parlament entscheidet

Vor allem Oppositionspolitiker lobten Bercows Entscheidung. „Das ist ein stolzer Moment für das House of Commons“, schrieb die Labour-Abgeordnete Harriet Harman über den Kurznachrichtendienst Twitter. Auch Tim Farron, Chef der Liberaldemokraten, sagte, man dürfe Trump nicht den roten Teppich ausrollen. Und es sei nicht richtig gewesen, dass Theresa May dem US-Präsidenten so „überstürzt und verzweifelt“ einen Staatsbesuch angeboten habe.

Grundsätzlich entscheidet Bercow nicht allein, ob und wer eine Rede im britischen Parlament halten kann. Auch der Sprecher des Oberhauses und ein weiterer sehr hochrangiger Staatsbeamter reden in der Sache mit und entscheiden in der Regeln im Konsens.

Doch es gilt als unwahrscheinlich, dass die beiden anderen Bercow in dem Fall überstimmen. Praktisch hat Trump daher keine Chance auf einen Auftritt im britischen Parlament.

Der Unterhaussprecher ist eigentlich ein Tory-Politiker, zuletzt hat er sich aber häufiger mit seinen Parteikollegen angelegt und sich deren Kritik eingehandelt. So soll Bercow den Brexit einen Fehler genannt haben.

Und auch beim Besuch des chinesischen Staatschef Xi Jinping im Herbst 2015 hat er sich nicht ganz ans Drehbuch gehalten. Statt wie sonst üblich bei solchen Auftritt im Parlament den Redner mit höflichen Worten und charmanten Witzen vorzustellen, hat Bercow einige recht undiplomatische Passagen in seine Einleitungsrede eingebaut.

In den vergangenen drei Jahren seien „vier Töchter und Söhne Asiens“ im Parlament zu Besuch gewesen, darunter Aung San Suu Kyi, „Nobelpreisträgerin und Champion der Demokratie“, hob der Unterhaussprecher hervor und machte deutlich, dass er den chinesischen Staatschef weder für einen Demokraten hält, noch für einen besonders wichtigen Parlamentsredner. Am Ende gab er dem chinesischen Präsidenten noch leicht spöttisch auf dem Weg: „Seien Sie eine moralische Inspiration für die Welt.“

Bercow sitzt seit Ende der 90er Jahre im Parlament. 2009 ist er Sprecher des Unterhauses geworden und in dieser Position eigentlich dazu verpflichtet, politisch neutral zu sein. Einigen seiner Tory-Parteifreunde gilt er inzwischen aber als zu sozialliberal, was sie dem Einfluss seiner Frau zuschreiben, einer Unterstützerin der Labour-Partei.