 Britischer Wahlkampf: Aufruf zu „taktischer“ Wahl

Jeremy Corbyn und Theresa May Oppositionsführer Jeremy Corbyn von der Labour-Partei und die konservative Regierungschefin Theresa May. May rückt den EU-Austritts Großbritanniens ins Zentrum des Wahlkampfs, Corbyn weicht dem Thema aus. (Foto: AFP)

LondonDie britische Premierministerin Theresa May setzt im Wahlkampf auf ihre Führungsqualitäten angesichts der kommenden Verhandlungen über den EU-Austritt. Das machte May bei einem verbalen Schlagabtausch mit Oppositionschef Jeremy Corbyn während der letzten Fragestunde vor der vorgezogenen Parlamentswahl am 8. Juni im britischen Unterhaus deutlich.

„Jede Stimme für ihn ist eine Stimme für einen chaotischen Brexit. Jede Stimme für mich ist eine Stimme für eine starke Hand bei den Verhandlungen“, sagte May am Mittwoch über den Oppositionschef. Sie stehe für eine stabile und starke Regierung. Corbyn dagegen könne nur eine „Koalition des Chaos“ anführen.

Der Labour-Chef vermied es, auf den geplanten EU-Ausstieg Großbritanniens einzugehen. Er warf May vor, Politik für eine kleine Gruppe Privilegierter zu machen. Sie vernachlässige dabei das Gesundheitssystem und den sozialen Wohnungsbau. Mays Regierung sei „stark gegen die Schwachen und schwach gegen die Starken“, sagte Corbyn.

Darum will May im Juni wählen lassen Rückenwind für EU-Verhandlungen Die Premierministerin steht mit ihrem Mantra „Brexit heißt Brexit“ inzwischen für den EU-Austritt. Die Verhandlungen werden zäh und kompliziert werden, und es gilt als sicher, dass sie Großbritannien erst einmal einiges kosten werden - May will sich beim Volk ein Mandat dafür holen und die Stimmen der Kritiker im Parlament dämpfen.

Komfortable Mehrheit Die konservativen Tories regieren allein, haben aber nur eine Mehrheit von 17 Stimmen. Wie schon ihr Vorgänger David Cameron hat May mit „Rebellen“ in den eigenen Reihen zu kämpfen, vor allem den ultra-konservativen Hardlinern. Eine größere Mehrheit würde Gruppierungen innerhalb der Tories-Fraktion schwächen.

Gegner am Boden Labour, die große Oppositionspartei, ist in desolatem Zustand - spätestens, seit die sozialdemokratische Basis den Parteilinken Jeremy Corbyn gegen den Willen seiner Fraktion an die Spitze gewählt hat. Nicht mal jeder sechste Brite traut ihm das Amt des Premiers zu, alles sieht nach einem klarem Sieg für May aus.

Eigenes Mandat Nicht May hat die jüngste Wahl gewonnen, sondern David Cameron. Nach dem Brexit-Referendum ging sie aus einem ziemlich unschönen Machtkampf als seine Nachfolgerin hervor. An ihrer Machtstellung zweifelt zwar niemand - trotzdem würde ein Wahlsieg ihre Position noch einmal stärken.

Besser jetzt als später Wer weiß, was 2020 ist? Bis dahin könnte Labour einen neuen Chef haben und sich berappeln, die britische Wirtschaft könnte nach dem Brexit straucheln, die Stimmung im Land könnte gekippt sein. Wenn am 8. Juni gewählt wird, haben Mays Tories die Macht bis 2022.

Mays Konservative liegen in den Umfragen weit vor der Labour-Partei Corbyns. Experten rechnen bei der anstehenden Parlamentswahl mit einem erdrutschartigen Sieg für May. Die pro-europäische Investmentmanagerin Gina Miller rief die Wähler in Großbritannien daher auf, taktisch abzustimmen, um einen harten Brexit zu verhindern.

„Nur eine taktische Abstimmung bei dieser Wahl kann sicherstellen, dass das Parlament seine Rolle vollständig erfüllt“, sagte die 52-Jährige am Mittwoch. Die Bürger sollten in der „größten taktischen Wahl unserer Geschichte“ für Abgeordnete stimmen, die „alle Optionen auf dem Tisch sehen wollen“. Damit solle ein „extremer Brexit“ verhindert werden, „der nicht im besten Interesse Großbritanniens ist“, heißt es auf der Webseite ihrer Kampagne.

Brexit: Die nächsten Schritte im Überblick Wie geht es weiter? Im Juni 2016 entschieden sich die Briten für den Brexit. Doch bis das Land tatsächlich aus der Europäischen Union ausgetreten ist, steht beiden Seiten noch viel Arbeit bevor. Die nächsten Schritte.

EU-Mandat Das Schreiben aus London ist eingetroffen, nun zurrt die Rest-EU in drei Schritten ihre Verhandlungslinie fest: Ein Sondergipfel der 27 Staats- und Regierungschefs soll am 29. April Leitlinien bestimmen. Auf dieser Basis schlägt die EU-Kommission den Start der Verhandlungen und ein Mandat vor – also den offiziellen Auftrag für das Verhandlungsteam. Das Mandat muss dann vom Rat bestätigt werden.

Verhandlungen EU-Chefunterhändler Michel Barnier und sein Expertenteam geben sich bis etwa Oktober 2018 für die eigentlichen Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens und über Übergangsregelungen.

Ratifizierung Dann muss das Austrittsabkommen auf EU-Seite vom Europaparlament gebilligt und von den übrigen Mitgliedsländern angenommen werden – ohne Großbritannien. May will den Vertrag auch dem britischen Parlament vorlegen.

Fristende Das ganze Verfahren muss zwei Jahre nach dem offiziellen Austrittsgesuch abgeschlossen sein, also bis Ende März 2019. Eine Verlängerung ist möglich, wenn alle bleibenden EU-Staaten zustimmen.

Unter einem harten Brexit versteht man einen klaren Bruch mit Brüssel und einen Austritt Großbritanniens aus dem Binnenmarkt. EU-Bürger müssten etwa eine Arbeitserlaubnis beantragen, um in dem Land leben und arbeiten zu dürfen. Ein Freihandelsabkommen wäre nötig, damit auf Waren und Dienstleistungen keine Zölle erhoben werden.

Miller hatte erst im Januar vor Gericht erstritten, dass die britische Regierung die Zustimmung des Parlaments für die Austrittsverhandlungen mit der EU einholen muss. Wegen ihres Einsatzes wurde sie mehrfach bedroht. Die Aktivistin hat für ihre neue Kampagne für die Wahl in den ersten sieben Tagen bereits knapp 300.000 Pfund (353.472 Euro) gesammelt.