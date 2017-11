Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Die Kommune kämpft gegen die Radikalisierung

Die amtierende Molenbeeker Bürgermeisterin Françoise Schepmans stand nach den Pariser und Brüsseler Terroranschlägen stark in der Kritik. Unverständnis herrschte darüber, wie mitten in Europa ein Rückzugsort für radikale Islamisten entstehen konnte. Auf kommunaler Ebene bemühte man sich also, den Kampf gegen religiös begründete Radikalisierung zu verschärfen.

Wie Schepmans berichtet, wurde die Abteilung der Ortspolizei, die Radikalisierung verhindern soll, von vier auf acht Beamte aufgestockt. Zusätzlich wurden die Polizisten in Molenbeek darin geschult, Radikalisierungsprävention durchzuführen.

Außerdem verweist Schepmans auf ein Team von vier Sozialarbeitern, sogenannte Präventionsangestellte, die neben den Polizeibeamten versuchen, die Radikalisierung der Molenbeeker Jugend zu verhindern. Das Team wurde bereits im Frühjahr 2015 gegründet – als Reaktion auf einen in Belgien geplanten Anschlag, der ein paar Tage nach dem blutigen Angriff auf die Redaktion des französischen Satire-Blatts „Charlie Hebdo“ im letzten Moment vereitelt werden konnte.

Olivier Vanderhaeghen, ein Hüne mit wildem Zottelbart und trendiger Undercut-Frisur, leitet diese Einheit. Rund zwei Dutzend radikalisierte Jugendliche betreut er mit seinen Kollegen zurzeit. Die Jugendlichen werden ihnen entweder von Familienangehörigen, von Jugendgerichten oder von der Ortspolizei vermittelt. Die „Deradikalisierungsstrategie“, so erklärt er, bestehe aus drei Ebenen. Man versuche, die Bindung der jungen Menschen zur Familie zu stärken, ihre Berufstauglichkeit zu verbessern und das Selbstwertgefühl zu stärken.

Vanderhaeghen hat bereits viele radikalisierte Jugendliche kennengelernt. Er ist skeptisch, ob alleine die sozialen Probleme des Viertels für die Radikalisierung verantwortlich sind. „Mein Eindruck ist eher, dass Radikalisierung mit einer Identitätskrise zusammenhängt. Meistens handelt es sich um fragile Persönlichkeiten aus der zweiten und dritten Generation marokkanischer Einwanderer (...), die in kleinkriminellen Strukturen verkehren und oft aus schwierigen Familienverhältnissen kommen. Solche Personen sind anfällig für die Rekrutierer islamistischer Netzwerke“, sagt er.

Imame, Jugendzentren, Familienangehörige, Lehrer, Polizisten oder Sozialarbeiter – sie alle beteiligen sich in Molenbeek am Kampf gegen den Dschihadismus. Allerdings ist man sich nicht einmal über die Ursachen einig. Ob es nun soziale Herausforderungen, Identitätskrisen oder Drogen sind – es gibt grundverschiedene Erklärungen.

Hinzu kommt, dass die in Molenbeek operierenden islamistischen Netzwerke für Außenstehende noch immer ein großes schwarzes Loch sind. Diejenigen, die für das Anwerben von Nachwuchs sorgten, seien schwer aus dem Verkehr zu ziehen, da sie hoch mobil seien und fast unsichtbar agierten, erzählt Olivier Vanderhaeghen. Es sind nicht die besten Ausgangsbedingungen im Kampf gegen den radikalen Islamismus mitten in Europa.