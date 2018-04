Bürgerkrieg Angriff auf syrischen Stützpunkt - Assads Luftwaffe reagiert

In der Provinz Homs steht eine Militärbasis unter Beschuss. Syrische Medien melden, es sei von „amerikanischer Aggression“ auszugehen. Die USA streiten das ab.

Ein Rakete der syrischen Armee steigt in den Himmel. (Foto: dpa) Konflikt in Syrien

DamaskusBei einem Angriff auf eine Militärbasis in der syrischen Provinz Homs hat die Luftwaffe des Landes offenbar acht feindliche Raketen abgeschossen. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sana am Montagmorgen und erklärte, bei dem Vorfall handele es sich wohl um „amerikanische Aggression“.

Ein Sprecher des Pentagons dementierte diese Aussage. Die Vereinigten Staaten führten keine Luftangriffe in Syrien durch, so Christopher Sherwood. In der Vergangenheit hat auch Israel Luftangriffe auf Syrien verübt, weil Assad von Israels Erzfeind Iran unterstützt wird. Israel wollte sich zunächst nicht zu dem Fall äußern. Sicherheitsexperten zufolge wird der Flugplatz regelmäßig von russischen Streitkräften genutzt, um Angriffe auf Rebellengebiete zu fliegen. Russland unterstützt in dem Konflikt Präsident Baschar al-Assad.

Dem Bericht von Sana zufolge wurden bei dem Angriff auf den Stützpunkt in Zentralsyrien zahlreiche Menschen getötet. Die Meldungen über den Angriff folgten auf Berichte, nach denen es am Samstag in der Stadt Duma bei Damaskus zu einem Giftgasangriff auf Zivilisten gekommen sein soll. Aktivisten der Opposition und Rettungskräfte sprachen von mindestens 40 Toten.

US-Präsident Donald Trump hatte danach Syriens Präsident Baschar al-Assad persönlich für den Vorfall verantwortlich gemacht und gedroht, dafür werde ein hoher Preis zu zahlen sein. Nach einem Giftgasangriff auf die syrische Zivilbevölkerung vor gut einem Jahr waren auf Anweisung Trumps Dutzende Raketen auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt abgefeuert worden. Der Präsident erklärte damals, es bestehe kein Zweifel, dass Assad für den Angriff verantwortlich sei.

Mit dem mutmaßlichen Chemiewaffenangriff befasst sich der UN-Sicherheitsrat am Montag in einer Sondersitzunh. Die USA beantragten eine Dringlichkeitssitzung mit acht weiteren Staaten, darunter auch die ständigen Ratsmitglieder Frankreich und Großbritannien. Auf Antrag Russlands soll es noch ein separates zweites Treffen geben.

Trump und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron hatten am Sonntag zu den Ereignissen in Syrien telefoniert, wie das Weiße Haus und der Elyséepalast mitteilten. Die beiden Staatsmänner hätten den mutmaßlichen Giftgasangriff scharf kritisiert und sich darauf verständigt, dass die syrische Führung um Präsident Assad zur Verantwortung gezogen werden müsse.

Allerdings gab es zunächst keine stichhaltigen Beweise dafür, dass der mutmaßliche Giftgaseinsatz auf das Konto Assads geht. Russland und der Iran weisen die Vorwürfe etwa zurück.