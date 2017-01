Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Rebellen stehen unter Druck

Die Rebellen wollen sich generell allen Gesprächen über eine politische Lösung des Konfliktes verweigern, solange in Syrien noch gekämpft wird. Sie stehen dabei unter massivem Druck. Einerseits sind sie militärisch weiter in die Defensive geraten, seitdem Syriens Armee und vom Iran finanzierte Milizen im Dezember die lange umkämpfte Stadt Aleppo unter ihre Kontrolle bringen konnten. Andererseits sind die Regimegegner, deren Delegation Astana am Sonntag erreichte, untereinander wieder einmal tief zerstritten.

So erteilte die radikal-islamische, aber im Nordwesten Syriens starke Miliz Ahrar al-Scham Astana eine Absage. Sie hält insbesondere den „russischen Feind“ als Vermittler für ungeeignet, weil er selbst noch immer die „befreiten Gebiete Syriens bombardiert“, wie es in einer Erklärung der bewaffneten Gruppe heißt.

Anhänger der Miliz verbreiteten im Internet sogar ein Bild von Mohammed Allusch, das ihn als Verräter verunglimpft. Was immer das Ergebnis von Astana sein wird: Die Rebellenvertreter sprechen nicht für alle Regimegegner.

Anders als in Genf beaufsichtigen diesmal die wichtigsten Schutzmächte die Gespräche: Russland und Iran als Verbündete des Regimes, die Türkei als Unterstützer der Opposition. Sie könnten Druck auf beide Seiten ausüben, um Fortschritte zu erzielen, schicken allerdings nur Vertreter aus hinteren Reihen nach Astana.

Die USA sind mit ihrem kasachischen Botschafter vertreten, weil Präsident Donald Trump darauf verzichtete, eine eigene Delegation zu schicken. Die USA hat nur eine Beobachterrolle inne.

Sollte die Waffenruhe stabilisiert werden, wäre das schon ein Erfolg – und ein wichtiger Schritt in Richtung neuer Verhandlungen, die Anfang Februar dann wieder in der Schweiz stattfinden sollen.

Allerdings besteht in Astana auch die Gefahr, dass das Verhältnis der bitter verfeindeten Konfliktparteien so frostig bleibt wie die vorhergesagten Temperaturen. Die kasachische Hauptstadt erwartet in der nächsten Woche minus 14 Grad.