Bürgerkrieg Al-Qaida-Rebellen verlieren in Syrien an Boden

Seite 2 von 3: Interne Kämpfe bei Terroristen

Brett McGurk, der US-Sonderbeauftragte für den Kampf gegen den IS, bezeichnete Idlib im vergangenen Jahr als das größte Gebiet unter Al-Qaida-Kontrolle seit der Zeit von Bin Laden in Afghanistan. Einige Extremisten wenden sich allerdings bereits vom Kern der Truppe ab.

Auslöser der internen Kämpfe war offenbar die Tötung des führenden örtlichen Al-Qaida-Funktionärs Abu Ajman al-Masri im Februar. Anhänger der rivalisierenden Miliz Nur al-Din al-Sinki hatten das Feuer auf dessen Fahrzeug eröffnet.

In den Wochen danach kam es in den Provinzen Aleppo und Idlib zu heftigen Gefechten. Bereits vor dem Angriff auf Al-Masri hatten sich die Kämpfer von Nur al-Din al-Sinki mit der ultrakonservativen Gruppe Ahrar al-Scham zusammengetan - beide waren einst Verbündete von Al-Qaida.

Die neue Koalition, die sich „Syrische Befreiungsfront“ nennt, hat die früheren Verbündeten nun gezwungen, Stellungen in Dutzenden Ortschaften aufzugeben und sich ins westlich von Aleppo gelegene Idlib zurückzuziehen.

Der Krieg gegen Al-Qaida werde so lange geführt, bis die Extremisten in Syrien vernichtet seien, heißt es von den Kämpfern der neuen Koalition. Das ist nicht nur ein militärisch ambitioniertes Ziel. Es ist auch eine bemerkenswerte Aussage, wenn man bedenkt, dass die Mitglieder der Gruppe in ihrem Kampf gegen Assad ebendiese Extremisten einst um Hilfe baten.

Nach Angaben des in Idlib ansässigen Aktivisten Jasan Mohammed hat Al-Qaida zuletzt zwar tatsächlich einige Gebiete verloren. Er betont aber, dass die Extremisten noch lange nicht besiegt seien. Die Kämpfer von Al-Qaida seien „keine Pfadfinder. Sie sind eine gut organisierte und mächtige Truppe“, sagt Mohammed.