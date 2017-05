Ein diplomatischer Drahtseilakt

In einer Rede vor der Hebräischen Universität beschreibt Steinmeier relativ offen das Dilemma, den diplomatischen Drahtseilakt, der notwendig wurde, um die heiklen Beziehungen nicht weiter in die Sackgasse zu treiben. Viele hätten ihm geraten, jetzt nicht nach Israel zu kommen. „Absage, zumindest Verschiebung schien für einige die eher angemessene Haltung zu sein.“ Aber er stellt klar: „Ich habe anders entschieden.“

Spannungen im deutsch-israelischen Verhältnis Zwei-Staaten-Lösung Immer wieder kritisiert die deutsche Regierung die Niederlassung jüdischer Siedler auf palästinensischem Gebiet. Im Januar 2017 etwa verurteilt Berlin den Bau von rund 3000 Siedlerwohnungen im Westjordanland und stellt das Bekenntnis Israels zu einer Zwei-Staaten-Lösung des Nahost-Konflikts in Frage.

Palästinenserstaat Im November 2012 stimmen von 193 UN-Mitgliedern gerade einmal knapp zwei Handvoll Staaten gegen eine Anerkennung Palästinas als „beobachtender Nicht-Mitgliedsstaat“ - Deutschland enthält sich. Wegen seiner historischen Sonderbeziehung hätte Israel allerdings ein klares „Nein“ erwartet. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagt, er sei von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) persönlich „enttäuscht“.

Regierungskonsulationen Im Februar 2017 verschiebt Merkel ein für den Frühling geplantes Treffen der Bundesregierung mit der israelischen Regierung auf kommendes Jahr. Als Grund werden Terminprobleme angegeben. Zuvor berichtete etwa die israelische Zeitung „Haaretz“ unter Berufung auf ungenannte Quellen, Berlin habe das Treffen abgesagt, weil Israel erneut Siedlerwohnungen auf palästinensischem Privatland rückwirkend legalisiert hatte.

Apartheid-Vergleich Im März 2012 sorgt der damalige SPD-Vorsitzende und heutige Außenminister Sigmar Gabriel für Wirbel, weil er nach einem Besuch im palästinensischen Hebron die israelische Politik auf seiner Facebook-Seite indirekt mit dem früheren Apartheid-Regime in Südafrika vergleicht. Später rudert er leicht zurück.

Knesset-Tumult Der heutige SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz löst im Februar 2014 bei seiner Rede als Präsident des Europaparlaments im israelischen Parlament Tumulte und Beschimpfungen aus. Als er den Bau weiterer israelischer Siedlungen in den Palästinensergebieten und den „Boykott“ des Gazastreifens kritisiert, rufen Parlamentarier der rechten Siedlerpartei „Schande“ und verlassen unter Protest den Saal.

Atomabkommen Netanjahu verübelt Berlin, dass Deutschland am Kompromiss im Atomstreit mit dem Iran beteiligt war. Er sieht die Existenz seines Landes in Gefahr, sollte Teheran in den Besitz der Atombombe kommen.

Schwierig war dies wohl auch deshalb, weil Steinmeier vermeiden musste, seinen Nachfolger schlecht aussehen zu lassen. Dass der damalige SPD-Vorsitzende Gabriel den Aufstieg Steinmeiers ins höchste Amt des Staates erst möglich gemacht hatte, gehört zu der komplizierten Gemengelage dazu.

Aber Steinmeier ist eben auch ein echter Freund Israels. Elf mal als Außenminister ist er schon hier gewesen, und alles zusammengerechnet schon ungefähr doppelt so oft. Er fühlt sich dem Land auch persönlich eng verbunden. 2015 erhielt er die Ehrendoktorwürde der Hebräischen Universität, genau dort, wo er an diesem Sonntag seine Rede hält.

Eigentlich will Steinmeier ja wegkommen vom Image des gewieften Diplomaten und ewigen Außenministers. Andere, auch innenpolitische Schwerpunkte setzen im neuen Amt. Aber keine zwei Monate nach seinem Umzug ins Schloss Bellevue sind es genau die erprobten Fähigkeiten des Chefdiplomaten, die nun in Israel gefragt sind.

Es ging darum, aus dieser Sackgasse herauszukommen, das Spielfeld zu wechseln, wie es in seiner Umgebung hieß. Also raus aus dem Konflikt um die Frage, ob er nun wie Gabriel die Regierungskritiker von „Breaking the Silence“ trifft oder nicht. Das tut er nicht, aber er verabredet sich mit prominenten Regierungsgegnern, den Schriftstellern Amoz Oz und David Grossman, die in Deutschland hohes Ansehen genießen.

Und der Bundespräsident benennt auch den Kern des Nahost-Problems, der ja seit vielen Jahren unverändert ist. Eine „Zwei-Staaten-Lösung“ zwischen Israel und den Palästinensern sei die einzige Option, bekräftigt er. Netanjahu aber treibt den Siedlungsbau in den Palästinensergebieten voran, den nicht nur die Bundesregierung „völkerrechtswidrig“ nennt. Und die palästinensische Führung unter Präsident Mahmud Abbas ist schwach und isoliert. Am Dienstag will sich Steinmeier dort selbst ein Bild machen