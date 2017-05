 Bundespräsident in Israel: Steinmeier legt Kranz an Arafats Grab nieder und trifft Abbas

Frank-Walter Steinmeier Der Bundespräsident am Grab von Jassir Arafat in Ramallah. (Foto: dpa)

RamallahVon Jerusalem nach Ramallah sind es nur wenige Kilometer. Für Palästinenser kann die Fahrt auch mal eine Stunde dauern, denn die Sicherheitskontrollen sind strikt. Für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Delegation geht es schneller, aber auch sie müssen an der Grenze ihre Fahrzeuge wechseln. Dahinter Schrott und Müll, aber auch Obst- und Gemüsestände, weiße Neubauten und ein paar Hotels. Auf den Hügeln sind streng gesicherte israelische Siedlungen zu sehen.

Als erster Bundespräsident legt Steinmeier an der Mukata, der Residenz von Präsident Mahmud Abbas, am Grab des legendären Palästinenserführers Jassir Arafat einen Kranz nieder. Danach begrüßt ihn Abbas, es ist wenig Zeit vor dem Rückflug Steinmeiers nach Berlin.

Abbas ist in diesen Tagen ein viel beschäftigter Mann. Vergangenen Mittwoch empfing ihn US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus, am Donnerstag trifft er den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Sotschi. Es heißt, Abbas sei geradezu euphorisiert aus den USA zurückgekommen, er hofft wohl darauf, dass der seit Jahren gelähmte Friedensprozess wieder in Gang kommen könnte. Deutsche Diplomaten sind da sehr viel zurückhaltender.

Für die Schaffung eines unabhängigen Palästinenserstaat neben Israel hat der 82-Jährige seit jeher die Unterstützung Deutschlands, auch in Israel hat Steinmeier die Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung bekräftigt. Allerdings hat sich für die meisten Palästinenser die Lage in den letzten fünf Jahren dramatisch verschlechtert. Steinmeier trifft Studenten einer Krankenpflegeschule, die erzählen, sie würden jeden Tag auf ihrem Weg von Ost-Jerusalem nach Ramallah durch israelische Soldaten aufgehalten.

Israelische Siedlungen und ihre Bewertungen 200 Siedlungen im Westjordanland Israel eroberte während des Sechs-Tage-Krieges im Jahr 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem. 1980 annektierte es den arabisch geprägten Teil der Stadt. Das Westjordanland wird heute in weiten Teilen von Israel kontrolliert. Noch 1967 entstand mit Kfar Etzion südwestlich von Jerusalem die erste Siedlung im Westjordanland. Mittlerweile leben rund 600.000 Menschen in mehr als 200 Siedlungen in Ost-Jerusalem und im Westjordanland.

Die Forderung der UN International werden die Gebiete als besetzt angesehen. Alle Siedlungen sind demnach illegal und gelten als ein Hindernis für eine Zwei-Staaten-Lösung, bei der neben Israel ein unabhängiger Staat Palästina entstehen soll. Die Vereinten Nationen forderten zuletzt im Dezember 2016 mit einer Resolution den sofortigen Stopp des Siedlungsausbaus.

Die Argumente Israels Israel argumentiert, das Gebiet habe bei seiner Eroberung keinem anderen Staat gehört, Jordanien habe es zu der Zeit illegal annektiert gehabt. Daher handele es sich um „umstrittenes“ Gebiet. Viele Siedler berufen sich zudem auf die Bibel und sagen, Gott habe dem Volk Israel das Land als Heimat versprochen.

Der Unterschied zwischen Siedlungen und Außenposten Israel unterscheidet zwischen Siedlungen, die mit Genehmigung der Regierung entstanden, und wilden Außenposten. Das israelische Parlament hat in der vergangenen Woche ein Gesetz erlassen, um rückwirkend rund 4.000 Siedlerwohnungen auf palästinensischem Privatland zu legalisieren. Damit soll die Räumung der Unterkünfte verhindert werden. Die Landbesitzer sollen entschädigt werden.

Es ist eine Welt von Mauern, Tunneln und Stacheldraht. Und der 82-jährige Präsident dieses Gebietes erscheint immer weiter geschwächt. Da ist nicht nur der sich verschärfende Bruderstreit mit der radikal-islamischen Hamas. Während Abbas mit der gemäßigten Fatah-Partei im Westjordanland regiert, herrscht die Hamas über den Gazastreifen mit seinen rund zwei Millionen Einwohnern. Der Westen setzt politisch bisher auf Abbas.

Bei einer neuen Welle palästinensischer Anschläge sind seit Oktober 2015 mehr als 40 Israelis getötet worden. In dem Zeitraum wurden rund 300 Palästinenser getötet, die meisten von ihnen von Sicherheitskräften bei ihren eigenen Anschlägen.