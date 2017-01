 Bundesregierung: Kontakte zu neuer US-Regierung „wachsen“

Donald Trump Die Kontakte der Bundesregierung zum neuen Mann im Oval Office sollen laut Bundesregierung „wachsen“. (Foto: AFP)

BerlinDie Regierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) setzt auf einen starken Zusammenhalt der Europäischen Union gegenüber dem neuen US-Präsidenten Donald Trump und seiner Administration. Zusammenzustehen sei generell ein Kernpunkt der EU-Politik, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Er sehe keine innereuropäische Konkurrenz darin, dass die britische Premierministerin Teresa May als erste Regierungschefin der EU bereits am Freitag Trump in Washington treffen werde. Die USA und Großbritannien hätten immer schon besonders enge Beziehungen gehabt.

Die Bundesregierung ist nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert dabei, die Beziehungen zur neuen US-Regierung auszubauen. „Es gibt zu dem Punkt nichts Neues“, sagte Seibert am Montag in Berlin auf die Frage eines möglichen Treffens von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump. „Wir haben alle Kontakte, die wir in dieser noch sehr, sehr frühen Phase der Administration haben können. Und diese Kontakte wachsen und verstetigen sich“, fügte er hinzu.

Die Sprecher des Finanz- und des Wirtschaftsministeriums teilten mit, es gebe keine Telefonketten der G20-Regierungen, um sich abzustimmen, wie man mit Trump umgehen wolle. Deutschland hat derzeit die G20-Präsidentschaft der wichtigsten Industrie- und Schwellenstaaten inne. In deutschen Regierungskreisen hatte es geheißen, dass Merkel Trump einen Besuch als G20-Vorsitzende im Frühjahr angeboten hatte.

Ein Sprecher von Wirtschaftsminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) sagte, die EU-Staaten müssten eng zusammenarbeiten und ihre Chancen nutzen. Das Auswärtige Amt erklärte, im europäischen Kreis müsse man sich die gemeinsamen Werte, Interessen und Überzeugungen klar machen und diese der Trump-Administration verdeutlichen. Die EU müsse sich darauf einstellen, dass sie auf eine ungewisse Zukunft angemessen reagieren müsse.