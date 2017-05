Warum Maduro fest im Sattel sitzt

Evans fordert, dass nicht nur die beiden verfeindeten Lager in einen Dialog eintreten müssten, sondern dass eine Art Volksversammlung her müsse, auch mit allen gemäßigten Stimmen, um eine Lösung zu finden. „99 Prozent demonstrieren nicht“, sagt der 41-Jährige. Auch weil viele den ganzen Tag beschäftigt seien, irgendwo noch Lebensmittel zu bekommen. Wegen der massiven Geldentwertung, dem Einbruch der Öleinnahmen und der Bedienung der Auslandsschulden wird immer weniger eingeführt - der Staat hat dafür kein Geld mehr. Sogar das Mehl für Brot fehlt.

Ein Irrglaube aus Evans' Sicht, dass Maduro vor dem Sturz stehe. Er sitze fest im Sattel. „Auch weil er der Garant dafür ist, dass die Auslandsschulden bedient werden.“ Denn viele Parteigänger haben große Summen in Papiere des Staatskonzerns Petróleos de Venezuela (PDVSA) investiert - bei einer Pleite wäre alles weg. Zudem hat Maduro mit Tareck El Aissami einen Getreuen als Vizepräsidenten installiert.

„Maduro hat es geschafft, seine Macht im Militär zu zementieren, durch die Ausweitung von Zuwendungen“, so Evans. Das Geld fehlt aber für eine bessere Versorgung der leidenden Bevölkerung. Von den 32 Ministern sind zudem elf Militärangehörige, das schafft Loyalität. Und im Militär machen sie gute Geschäfte mit Maduro. Oft landen für Bürger vorgesehene Lebensmittelpakete auf dem Schwarzmarkt. Das Militär verdient zudem mit diversen staatlichen Unternehmen Geld.

Zweifelsohne gebe es aber im Führungsapparat Machtkämpfe, vor allem mit Diosdado Cabello, der schon 1992 mit Chávez einen Putschversuch unternommen hatte und es nie verwinden konnte, dass Chávez vor seinem Tod Maduro und nicht ihn als Nachfolger auserwählte. Der Vizechef der Sozialisten gilt als einer der korruptesten und skrupellosesten Politiker des ölreichsten Landes der Welt. In seiner TV-Sendung „Con el Mazo Dando“ („Mit dem Hammer schlagen“) hetzt er gegen die Gegner.

Es gilt Pfründe zu verteidigen. Und auch Angst vor Strafverfolgung lässt ein freiwilliges Abgeben der Macht unwahrscheinlich erscheinen. „Maduro hat nur noch 10, maximal 15 Prozent Zustimmung im Volk“, sagt Evans. Aber auch in der Opposition gibt es keine klaren Anführer - oder sie sitzen wie der charismatische Leopoldo López im Gefängnis.

Viele Oppositionelle kommen zudem aus der Oberschicht und haben bisher kein Armenviertel von innen gesehen. Daher können sie auch nicht verstehen, was es bedeutet, dass einer wie Chávez – in Zeiten, als der Ölpreis hoch war – den Armen mit zig Milliarden erstmals Teilhabe, Anerkennung und ein besseres Leben schenkte. Aber Maduro ist nicht Chávez, auch wenn er sich als tanzender Volkstribun gibt. In seiner Not will ja jetzt sogar die Verfassung seines Vorbilds schreddern, die zumindest auf dem Papier eine Gewaltenteilung vorsah.