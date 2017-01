Auch ein Bundestagsabgeordneter von Einreiseverbot betroffen

Internationaler Flughafen in San Francisco Ein großes Polizeiaufgebot ist an nahezu jedem US-Flughafen zu beobachten. (Foto: Reuters)

Trump zeigte sich von den Protesten ebenso unbeeindruckt wie von internationaler Kritik. „Es funktioniert sehr gut“, erklärte er am Samstag. „Man sieht es an den Flughäfen. Man sieht es überall.“ Am Sonntag twitterte er: „Unser Land braucht starke Grenzen und extreme Kontrollen, JETZT. Schaut euch an was in Europa und der Welt passiert - ein entsetzliches Chaos!“ Trump will nach eigenen Worten islamische Terroristen daran hindern, in die USA zu gelangen. „Wir wollen sie hier nicht.“ Die Behörden benötigten Zeit, strengere Überprüfungen für Flüchtlinge, Einwanderer und Besucher zu entwickeln. Der Stopp des syrischen Flüchtlingsprogramms gelte nicht für Christen, erklärte Trump in einem christlichen Sender. Auch ethnische Minderheiten wie die Jesiden könnten Experten zufolge ausgenommen werden. Juristen sehen darin eine Verletzung der amerikanischen Verfassung, da eine Religion diskriminiert werde.

Auch enge Verbündete der USA wie Kanzlerin Angela Merkel und die britische Premierministerin Theresa May äußerten am Wochenende ihre Missbilligung.

Das verhängte Einreiseverbot trifft derweil wohl auch den Bundestagsabgeordneten Omid Nouripour. Der Außenpolitiker der Grünen aus Frankfurt am Main besitzt neben dem deutschen auch einen iranischen Pass, den Teheran nicht zurücknehme, sagte er der Nachrichtenagentur dpa am Sonntag. Auch der Iran ist von dem neuen Bann der USA betroffen. „Wenn Trump bei seinem Dekret bleibt, gehe ich davon aus, dass ich nicht mehr in die USA einreisen kann“, ergänzte Nouripour. Der Doppelstaatler ist außenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag. Zuvor hatten „Spiegel Online“ und andere Medien darüber berichtet.

Nouripour hat nach eigenen Worten zwar einen Diplomatenpass, aber keinen diplomatischen Status für eine ungehinderte Einreise in die USA. Für zwei geplante Amerikareisen in den kommenden drei Monaten werde er dennoch versuchen, Visa zu bekommen. Von Trumps Bann seien seiner Einschätzung nach mehr als 100.000 deutsche Staatsbürger mit ausländischen Wurzeln betroffen. Nouripour wurde 1975 in Teheran geboren und kam mit 13 Jahren mit seiner Familie nach Deutschland.

Nach Angaben der Fluggesellschaft Egyptair dürfen Bürger aus den sieben vom US-Einreisebann betroffenen Ländern weiterhin Maschinen in die USA besteigen, wenn sie eine Greencard besitzen. Auch Visa für Regierungsangehörige und Diplomaten berechtigten nach Rücksprache mit den US-Behörden weiterhin dazu, US-Flüge der Airline zu besteigen, sagte der Manager der New-York-Route, Hussam Hussein, am Sonntag in Kairo. Man sei neben anderen Ausnahmen aber weiterhin dazu angewiesen, keine Passagiere mit anderen Visa in die Flugzeuge steigen zu lassen.

Der Flughafen in Dubai hat nach dem vorläufigen Einreiseverbot für Reisende aus sieben vorwiegend muslimischen Ländern in die USA Vorkehrungen getroffen. Kunden mit Fragen zu dem von US-Präsident Donald Trump am Freitag erlassenen Dekret würden direkt an die Webseite der US-Zoll-und Grenzschutzbehörde oder an ihre Reisebüros verwiesen, teilte der Betreiber am Sonntag mit. Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist einer der Flughäfen mit dem weltweit größten Passagieraufkommen und wichtiges Drehkreuz für den Nahen und Mittleren Osten sowie die Fluggesellschaft Emirates. Zwölf US-Städte werden von dort aus angeflogen.

Die Anzahl der Reisenden, die von den neuen Einreisebestimmungen betroffen seien, sei „sehr klein“, teilte die Fluggesellschaft Emirates auf Anfrage mit. Den Passagieren werde geholfen, Flüge umzubuchen oder die Kosten zu erstatten.

US-Einreiseverbot ohne große Auswirkung auf Frankfurter Flughafen

Auf den Flughafen Frankfurt wirkte sich das Einreiseverbot zunächst kaum aus. Wie ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport am Sonntag sagte, gab es am Wochenende weder Proteste noch musste eine größere Anzahl von Passagieren versorgt werden, weil die Weiterreise in die USA unterbrochen war. Der Hessische Rundfunk hatte gemeldet, dass am Samstag zeitweilig etwa 20 Transitreisende festgesessen hätten, weil sie nicht mehr in die USA einreisen durften.

Der Fraport-Sprecher sagte, der Flughafen in Frankfurt sei kein typisches Ziel für einen Zwischenstopp, wenn es um Reisen aus dem Nahen Osten in die USA gehe. Es sei auch nicht bekannt, ob Geschäftsreisende mit Flügen von Frankfurt in die USA Probleme wegen ihrer Herkunft bekommen hätten.

Die Lufthansa gab sich am Sonntag mit Blick auf Auswirkungen des Einreisestopps bedeckt. „Wie bei anderen Einreisebestimmungen auch, sind Fluggäste sowie Fluggesellschaften verpflichtet, diese hoheitlichen Bestimmungen zu befolgen“, hieß es in einem Statement des Unternehmens. Über die Auswirkungen der jüngsten US-Vorgaben lasse sich vorerst noch keine Aussage treffen.