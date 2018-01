Österreichs Bundeskanzler will in Berlin die Bedenken am Kurs seiner Regierung ausräumen. Sebastian Kurz hatte als Außenminister Angela Merkel immer wieder attackiert – jetzt versucht er es mit einer Charmeoffensive.

Österreichs Kanzler reist nach Berlin: Im Gegensatz zu den exzellenten Wirtschaftsbeziehungen läuft es im politischen Verhältnis längst nicht mehr so rund wie früher. (Foto: dpa) Sebastian Kurz

WienÖsterreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat Angela Merkel lange warten lassen. Erst rund einen Monat nach seinem Amtsantritt trifft Europas jüngster Regierungschef am heutigen Mittwoch seine deutsche Amtskollegin zum ersten Vier-Augen-Gespräch. Zuvor hatte Kurz bereits seine Antrittsbesuche in Brüssel und am vergangenen Freitag in Paris absolviert.

Bislang waren die Kontakte zwischen Kurz und Merkel quasi auf die minimale Routine geschränkt. Die Kanzlerin gratulierte dem damaligen Außenminister nach seinem Wahlsieg im Oktober und nach seiner Vereidigung im Dezember telefonisch. Darüber hinaus sind sich beide Regierungschefs zweimal im Rahmen des Treffens der Europäischen Volkspartei (EVP) in Brüssel zwangsläufig begegnet. Mehr nicht.

Mit einer Charmeoffensive in Berlin will der ÖVP-Chef die Bedenken am proeuropäischen Kurs seiner rechtskonservativen Regierung ausräumen. „Wir sind ein klar proeuropäisches Land, und ich bin ein überzeugter Pro-Europäer“, sagte Kurz der französischen Zeitung „Le Figaro“ am Freitag. „Deutschland ist nicht nur ein sehr wichtiger Nachbar, Freund und Partner, sondern auch unser wichtigster Handelspartner“, betonte der österreichische Kanzler vor seiner Abreise.

Kurz wird bis Donnerstag versuchen, die Skepsis gegen seine konservativ-rechtspopulistische Regierung mit viel Lächeln und wohlfeilen Worten zu beenden. „Uns geht es um die gutnachbarschaftlichen Beziehungen“, hieß es im österreichischen Kanzleramt ganz diplomatisch. Denn der Kanzler braucht Angela Merkel, wenn die EU-Ratspräsidentschaft der Österreicher im zweiten Halbjahr ein Erfolg werden soll.

Wie groß die Unterstützung aus Berlin für Kurz ausfallen wird, hängt nicht zuletzt davon ab, ob die Große Koalition aus Union und SPD tatsächlich bis zum Frühjahr zustande kommt. Gerade in den Reihen der Sozialdemokraten, allen voran SPD-Chef Martin Schulz, ist die Zahl der Kritiker besonders groß. Ähnlich wie bereits am vergangenen Freitag bei seiner Stippvisite beim französischen Präsidenten Emanuel Macron wird Kurz gebetsmühlenartig die europäische Ausrichtung der neuen Bundesregierung in Wien betonen.

Kurz vertritt als Chef einer rechtskonservativen Regierung aus ÖVP und FPÖ unter dem Deckmantel der „Subsidiarität“ eine andere Europapolitik als seine deutsche Amtskollegin. Kurz will so wenig Europa wie nur möglich und so viel Nationalstaat wie möglich.

Im Gegensatz zu den exzellenten Wirtschaftsbeziehungen läuft es im politischen Verhältnis längst nicht mehr so rund wie früher. Noch als Außenminister hatte der 31-Jährige Merkel wegen ihrer Migrationspolitik immer wieder attackiert. Die Schließung der Balkanroute auf Initiative Österreichs sorgte für Irritationen mit Deutschland.

Bei der Konstruktion von Europa und dem eigenen Land als Wagenburg gegen Migranten steht Kurz unter dem Druck seines rechtspopulistischen Koalitionspartners FPÖ. Denn die frühere Haider-Partei, die im Europaparlament mit dem rechtsextremistischen Front National eine Fraktion bildet, verlangte vor nicht allzu langer Zeit noch eine Volksabstimmung über die Mitgliedschaft Österreichs in der EU.