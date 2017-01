Bannon hat großen Einfluss auf Trump

Einen Puppenspieler nennen ihn US-Medien, weil sein Einfluss auf Trump so groß ist. Die düstere Rede, die der Präsident nach seiner Amtseinführung hielt, soll ganz maßgeblich Bannons Handschrift tragen. Das umstrittene Einreiseverbot für Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern ebenso.

Auf dem Gebiet der Sicherheitspolitik hat Bannon keinerlei Erfahrung. Er diente einst in der Navy, das ist schon alles. Dass Trump ihm einen ständigen Sitz in dem Principals Committee gibt und der nationale Geheimdienstdirektor sowie der Generalstabchef nur noch nach Bedarf an den Sitzungen teilnehmen sollen, löste in Washingtons außenpolitischem Establishment Entsetzen aus.

„Der letzte Ort, an den man jemanden setzen sollte, der sich um Politik kümmert, ist ein Raum, in dem über nationale Sicherheit gesprochen wird“, sagte der frühere demokratische Verteidigungsminister Leon Panetta der „New York Times“. „Seine Hauptaufgabe ist es, den Präsidenten anhand seiner Wahlkampfversprechen zu kontrollieren oder zu beraten. Das ist nicht das, was der Nationale Sicherheitsrat sein sollte.“ Der republikanische Senator John McCain erklärte, er sei besorgt.

Es ist die Politisierung eines Gremiums, das so etwas wie das Nervensystem des amerikanischen Außen- und Sicherheitsapparates ist. Trump stellt damit auch sicher, dass sein Weltbild repräsentiert wird, wenn das Principals Committee tagt, denn der Präsident hat selbst keinen ständigen Sitz.

Dass wichtige Kabinettsmitglieder in zentralen Punkten anderer Meinung sind als Trump, wurde vor ein paar Tagen während ihrer Anhörungen im Senat deutlich. Verteidigungsminister James Mattis ist ein glühender Verehrer der Nato, von einer Annäherung gegenüber Russland hält er recht wenig. CIA-Chef Mike Pompeo will die Hacking-Spuren nach Moskau weiter verfolgen. Und selbst Rex Tillerson scheint, so er denn bald vom Senat bestätigt wird, eher an der traditionellen amerikanischen Außenpolitik festhalten zu wollen.

Im Weißen Haus war man nach dem Wochenende bemüht, den Wirbel um die Anordnung zum NSC herunterzuspielen. Trumps Sprecher Sean Spicer warf den Medien einmal mehr vor, sie hätten falsche Tatsachen verbreitet. Die Behauptung, Trump habe den Generalstabschef und den nationalen Geheimdienstdirektor degradiert, sei Unfug.

Im Pentagon reagierte man zumindest nach außen mit Gelassenheit. An der Rolle von Joseph Dunford habe sich nichts geändert, sagte Sprecher Jeff Davis am Montag. Verteidigungsminister Mattis betrachte den Generalstabschef als seinen wichtigsten militärischen Berater und plane, ihn immer an seiner Seite zu haben, wenn es etwas zur nationalen Sicherheit zu diskutieren gebe. Es klang diplomatisch formuliert.