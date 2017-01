Auch für Snowden ändert sich die Lage

Die weltweiten Sympathien für Assange sind stark gesunken, seit er beschuldigt wird durch einseitige Veröffentlichungen von belastendem Material auf Wikileaks Hillary Clinton schwer geschadet zu haben. Das Material wiederum soll aus Russland gekommen sein. Offizielle russische Stellen bestreiten dies allerdings.

Die Frage ist auch, was mit Edward Snowden passieren könnte, der ebenfalls umfangreiche Datenmengen über US-Geheimdienstaktivitäten veröffentlicht hat und seit Jahren in Russland im Asyl lebt. Er hatte über seine Anwälte ein Gnadengesuch einreichen lassen, welches aber nicht berücksichtigt wurde. In einer Stellungnahme betonte Obamas Sprecher Josh Earnest, warum sich die Fälle nicht vergleichen ließen.

Manning habe sich der Justiz gestellt, habe eine Strafe bekommen, sie angetreten und Reue gezeigt. Snowden habe nichts dergleichen getan. Wichtig in dem Zusammenhang ist, dass Manning eben nicht begnadigt wurde. Sie bekommt einen Hafterlass, womit die Verurteilung weiterhin Bestand hat.

Damit wird die Luft für Snowden dünner. Denn mit dem Machtantritt von Donald J. Trump könnte er für Russland zur unerwünschten Person werden. Trump hat bereits angedeutet, er könne sich die Aufhebung von einigen Sanktionen gegen Russland vorstellen. Eine Auslieferung Snowdens, wie sie auch Obama immer wieder gefordert hatte, wäre ein großer außenpolitischer Erfolg für Trump. Er könnte Snowden vor Gericht stellen. Das mögliche Strafmaß ist seit der Verurteilung Mannings klar: 35 Jahre aufwärts. Hafterlass? Mehr als unwahrscheinlich, jedenfalls unter Donald Trump.

Den Hafterlass für Manning und andere, darunter ein 74-Jähriger verurteilter Terrorist aus Puerto Rico, der über 30 Jahre seiner Strafe abgesessen hat, kommentierte der künftige US-Präsident am Dienstag nicht. Er wird am Freitag vereidigt. Führende republikanische Politiker wie US-Senator Paul Ryan übernahmen diese Funktion: Ryan bezeichnete den Vorgang als „schlicht unfassbar“. Filmemacher Michael Moore („Bowling for Columbine“) hingegen begrüßte den Schritt, so wie auch Senator Bernie Sanders aus Vermont.

Insgesamt gab es am Dienstag 64 Begnadigungen und 209 Straferlässe. Viele davon sind Gefangene, die wegen einfacher Drogenvergehen ohne Gewaltausübung zu langen Haftstrafen verurteilt worden waren. Weniger bekannt als Chelsea Manning, aber ranghöchster „Whistleblower“ in Haft, ist General James E. Cartwright, der über seine Kontakte zu Reportern gelogen hatte, als das FBI wegen durchgesickerten Informationen über Cyberattacken auf das iranische Atomprogramm ermittelt hatte.

Auch Cartwright wurde Straferlass gewährt. Solche Begnadigungswellen zum Ende einer Amtszeit eines Präsidenten sind lang gepflegte Tradition in den USA. Ein neuer Präsident kann sie nicht wieder rückgängig machen.