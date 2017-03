 China: Industrie auf Mehrjahreshoch

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Belebung der Industrieproduktion Ein Einkaufsmanagerindex oberhalb der 50 Punkte verweist auf wachsende Aktivitäten industrieller Unternehmen. Mit 51,8 Punkten im März liegt der Wert in China so hoch wie seit fünf Jahren nicht mehr. (Foto: Reuters)

PekingBei den staatlichen chinesischen Industriebetrieben ist die Stimmung so gut wie seit Jahren nicht mehr. Das deutet auf eine weitere Belebung der Industrieproduktion hin. Der staatliche Einkaufsmanagerindex stieg im März leicht von 51,6 Punkten im Februar auf 51,8 Punkte, teilte die nationale Statistikbehörde am Freitag in Peking mit. Dies ist der höchste Stand seit April 2012. Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 51,7 Punkte gerechnet.

Werte über 50 Punkten signalisieren ein Wachstum der Aktivität in den Industrieunternehmen. Werte darunter deuten auf eine schrumpfende Produktion hin. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe reflektiert vor allem die Stimmung bei Staatsbetrieben.

Die Lage bei kleineren und privaten Firmen wird dagegen eher von dem vom Wirtschaftsmagazin Caixin ermittelten Einkaufsmanagerindex signalisiert. Dieser wird an diesem Montag (3. April) veröffentlicht.