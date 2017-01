 China: Staatsfonds plant mehr Investitionen in USA

China Investment Corporation Wegen zu geringer Renditen an den Börsen würden alternative Investitionen ins Visier genommen, sagt Präsident Ding Xuedong. (Foto: Reuters/Toru Hanai)

HongkongDer chinesische Staatsfonds CIC will sein Engagement in den USA ausweiten. Wegen zu geringer Renditen an den Börsen würden alternative Investitionen ins Visier genommen, sagte CIC-Präsident Ding Xuedong am Montag in Hongkong. Es würden etwa weitere Beteiligungen im Private-Equity-Bereich und bei Hedgefonds angepeilt.

Der Fonds wolle zudem mehr in die US-Infrastruktur und in die verarbeitende Industrie investieren – Sektoren, die von der Politik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump profitieren dürften. Die China Investment Corporation (CIC) verwaltet rund 750 Milliarden Dollar aus den Devisenreserven des Landes.