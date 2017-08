Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Donald Trump und Xi Jinping Trotzdem dürften die Handelseinschränkungen das Nachbarland hart treffen.

PekingSchon ab morgen wird China das Nachbarland Nordkorea mit strengen Exportsanktionen belegen. Das kündigte das Pekinger Handelsministerium am Montag an. Damit setzt die Volksrepublik schneller als ursprünglich gedacht die vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beschlossenen Handelsbeschränkungen um. Doch die Auswirkungen dürften begrenzt sein. Denn auf Druck von Peking und Moskau sind Öl-Lieferungen weiter möglich. Machthaber Kim Jong-Un hat also weiter Treibstoff für seine Raketen, Flugzeuge und Panzer.

Die Volksrepublik wird ab Dienstag die Einfuhr von Eisen, Kohle und Meeresfrüchten aus Nordkorea stoppen. Tage zuvor hatte der Sicherheitsrat auf Drängen der Vereinigten Staaten die Einfuhr von Kohle, Eisen, Blei und Fisch aus Nordkorea verboten. Das soll die die Exporteinnahmen des Regimes um bis zu ein Drittel kappen.

Welche Sanktionen der UN-Sicherheitsrat gegen Nordkorea verhängte Erster Atomtest Oktober 2006: Der Sicherheitsrat verhängt ein Handelsembargo für alle Waren, die mit dem nordkoreanischen Raketen- und Nuklearprogramm zu tun haben könnten. Auch schwere konventionelle Waffen und Luxusgüter dürfen nicht mehr ein- und ausgeführt werden.

Zweiter Atomtest Mai 2009: Der Rat verschärft seine Sanktionen: Unter anderem soll Fracht nach Nordkorea stärker auf verbotene Waffenlieferungen kontrolliert werden. Zudem soll Pjöngjang keine Investitionsmittel oder Darlehen mehr von der internationalen Gemeinschaft erhalten - es sei denn, sie kämen der Bevölkerung in Form von humanitärer oder Entwicklungshilfe zugute.

Raketenstart Dezember 2012: Mehrere ranghohe Mitarbeiter der an dem Start beteiligten Unternehmen dürfen nicht mehr ins Ausland reisen. Ihre Auslandskonten und die ihrer Unternehmen werden eingefroren.

Dritter Atomtest Februar 2013: Die neue Resolution richtet sich gezielt gegen Diplomaten des Regimes. Zudem dürfen viele Luxusgüter nicht mehr nach Nordkorea exportiert werden. Bestehende Sanktionen wie Reiseverbote und Kontensperrungen werden verschärft.

Vierter Atomtest Januar 2016: Die darauf folgende Resolution 2270 sieht unter anderem Kontrollen aller Frachter von und nach Nordkorea sowie ein Verkaufsverbot von Handfeuerwaffen vor. Zu den Maßnahmen gehört auch ein Exportverbot für bestimmte Bodenschätze.

Fünfter Atomtest September 2016: Der Sicherheitsrat verhängt Exportverbote für Kupfer, Nickel, Silber und Zink. Die Ausfuhr von Kohle und Eisen ist nur noch erlaubt, um der „Existenzsicherung“ der nordkoreanischen Bevölkerung zu dienen. Hinzu kommen weitere Reiseverbote und das Einfrieren weiterer Vermögen.

Neuer Raketentest Der UN-Sicherheitsrat verschärft seine Sanktionen, nachdem Nordkorea am 28. Juli trotz aller Verbote des Sicherheitsrates eine Interkontinentalrakete getestet hat, die nach Berechnungen von Experten eine theoretische Reichweite von rund 10.000 Kilometern hätte und damit das Festland der USA treffen könnte. Die neuen Strafmaßnahmen verbieten der Regierung in Pjöngjang die Ausfuhr von Kohle, Eisen, Blei und Fisch, um die Exporteinnahmen von bisher drei Milliarden Dollar jährlich um ein Drittel zu kappen. Auch Joint-Ventures mit Nordkorea sind künftig verboten.

Doch Peking hatte in den Verhandlungen um die Strafmaßnahmen immer wieder deutlich gemacht, dass es keine Sanktionen mittragen werde, die einen Zusammenbruch des Regimes zur Folge hätten. Dabei ging es besonders um die Frage, ob auch Ölexporte nach Nordkorea unterbunden werden sollten. China und Russland hatten letztlich dafür gesorgt, dass dieser Schritt nicht teil der UN-Sanktionen wurde.

Trotzdem dürften die Handelseinschränkungen das Nachbarland hart treffen. Noch zur Jahrtausendwende machte der Warenaustausch mit China weniger als 20 Prozent der Nordkoreanischen Im- und Exporte aus. Heute beansprucht die Volksrepublik alleine mehr als 90 Prozent des Außenhandels des isolierten Landes aus.

Noch vor wenigen Monaten hatte China seine Macht als Handelsnation eingesetzt, um Südkorea unter Druck zu setzen. Aus Protest gegen das dort installierte US-Raketenabwehrsystem (Terminal High-Altitude Area Defense, kurz: THAAD) hatte China südkoreanische Firmen mit Restriktionen belegt und Touristenreisen in das Nachbarland erschwert. Die Volksrepublik macht laut Berechnungen des internationalen Großbankenverbands IIF ein Viertel des südkoreanischen Außenhandels aus. Zudem kommt fast die Hälfte der Touristen in dem Staat aus China.

Trump, Nordkorea und Raketen – eine Chronik 24. April US-Satellitenaufnahmen deuten auf erhöhte Aktivitäten rund um eine Testanlage für nukleare Operationen in Nordkorea hin. Während Japan und die USA Nordkorea von „provokanten Aktionen“ abbringen wollen, ruft China zu Zurückhaltung auf.

28. April US-Außenminister Tillerson warnt vor „katastrophalen Konsequenzen“ und fordert eine neue Strategie: verschärfte Isolierung. China aber hofft weiterhin auf neue Gespräche.

29. April Nordkorea testet abermals trotz internationaler Untersagungen eine ballistische Rakete - der Test schlägt laut verschiedener Berichte jedoch fehl. Unklar ist, was das geplante Ziel der Rakete war.

05. Mai Nordkorea hält nach eigenen Angaben einen weiteren US-Bürger wegen des Vorwurfs „feindseliger Handlungen“ fest.

12. Mai Ein mutmaßlicher Tötungskomplott US-amerikanischer und südkoreanischer Geheimdienste gegen Kim Jong-Un wurde als Kriegserklärung aufgefasst. Kurz nach einem weitern Raketentest kündigt Kim eine Massenproduktion an

28. Mai Die Führung in Pjöngjang lässt sich von nichts und niemandem beeindrucken. Trotz zahlreicher UN-Resolutionen und ungeachtet eines Aufrufs der G7 startet Nordkorea erneut eine ballistische Rakete. Japan protestiert.

07. Juni Fünf Raketenstarts in knapp vier Wochen - Nordkorea zeigt militärische Stärke. Die US-Militärs reagieren besorgt, denn immer stärker erscheinen US-Truppen oder gar die USA als mögliche Ziele.

13. Juni Der seit eineinhalb Jahre in Nordkorea gefangen gehaltene US-Student Otto Warmbier wird freigelassen. Er soll versucht haben, ein Propaganda-Banner zu stehlen und war zu 15 Jahren Schwerstarbeit verurteilt worden.

Zeitgleich wird bekannt, dass Nordkorea offenbar auf den Einsatz von Drohnen setzen soll, um damit US-Raketensysteme beim südlichen Nachbarn auszuspionieren.

28. Juli Am 28. Juli 2017 testet Nordkorea trotz aller Verbote des UN-Sicherheitsrates eine Interkontinentalrakete, die nach Berechnungen von Experten eine theoretische Reichweite von rund 10.000 Kilometern hätte und damit das Festland der USA treffen könnte. Als Reaktion verhängte der UN-Sicherheitsrat einstimmig die bisher schärfsten Wirtschaftssanktionen gegen Pjöngjang.

Pekings schnelles Vorgehen gegen Nordkorea könnte noch einen anderen Grund haben. Laut US-Medienberichten könnte US-Präsident Donald Trump eine Untersuchung von „unfairen“ Handelspraktiken Chinas einleiten. Das Peking Außenministerium warnte bereits, dass ein Handelskrieg nur Verlierer kenne. Zudem dürfte die Nordkorea-Frage nicht mit Diskussionen über Handelsdifferenzen verbunden werden, forderte die Ministeriumssprecherin.