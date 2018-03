China Volkskongress eröffnet mit wirtschaftspolitischer Zielsetzung

An diesem Montag beginnt der Volkskongress der Kommunistischen Partei. Zu Beginn will Ministerpräsident Keqiang die wirtschaftspolitischen Ziele darlegen.

Der chinesische Präsident und der Ministerpräsident kommen auf der zweiwöchigen Tagung zusammen. (Foto: Reuters) Xi Jinping und Li Keqiang

PekingChinas Volkskongress beginnt an diesem Montag seine diesjährige Plenarsitzung. Zum Auftakt der gut zweiwöchigen Tagung legt Ministerpräsident Li Keqiang seinen Rechenschaftsbericht vor. Vor den knapp 3000 Delegierten in der Großen Halle des Volkes in Peking wird der Premier die wirtschaftspolitischen Ziele der zweitgrößten Volkswirtschaft für dieses Jahr darlegen.

Erstmals seit 14 Jahren soll das nicht frei gewählte Parlament Chinas auf Wunsch der Parteiführung die Staatsverfassung ändern. In einem kontroversen Schritt soll die Begrenzung der Amtszeiten von Präsident Xi Jinping auf zweimal fünf Jahre aufgehoben werden. Der 64-jährige Staats- und Parteichef könnte damit unbegrenzt im Amt bleiben.

Auch wird eine neue nationale Aufsichtskommission gegründet, der sich alle Staatsbediensteten unterwerfen müssen. Der Volkskongress, der noch nie eine Vorlage der kommunistischen Führung abgelehnt hat, wird außerdem eine teilweise Regierungsumbildung absegnen.

Chinas Nationaler Volkskongress Was ist der Nationale Volkskongress? Beim wichtigsten politischen Ereignis des Jahres kommen vom 5. bis zum 20. März rund 3000 Delegierte in der Hauptstadt Chinas zusammen. Sie sollen den allmächtigen Staats- und Parteichef Xi Jinping für eine weitere Amtszeit als Präsident der Volksrepublik bestätigen, und auch Premierminister Li Keqiang darf fünf Jahre weitermachen. Was wird beschlossen? Eine historische Verfassungsänderung soll am 11. März verabschiedet werden und die Macht von Xi Jinping zementieren. Auf Wunsch der Kommunistischen Partei soll der Volkskongress beschließen, dass der Präsident künftig nicht wie bisher nach zehn Jahren abtreten muss. Außerdem werden Berichte über die Arbeits- und Wirtschaftssituation des Landes vorgestellt.