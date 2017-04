 Chinas Präsident Xi Jinping in den USA: Steak, Kartoffelpüree und dann Marschflugkörper

New YorkErst gab es Steak und Kartoffelpüree und dann Marschflugkörper gegen Syrien. Das erste Zusammentreffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping fand in einer bizarren Situation zwischen Humor und Horror statt.

Zunächst hatte Trump beim Fototermin vor dem gemeinsamen Dinner mit Xi noch den perfekten Gastgeber gegeben, jovial, mit freundlichem Händedruck und entspannender Freundlichkeit. „Wir hatten schon intensive Gespräche“, so ein locker scheinender Trump, um dann mit Anspielung auf seine massive Anti-China-Rhetorik augenzwinkernd hinzuzufügen: „und ich habe noch absolut nichts bekommen“. Erlösendes Gelächter und freundliches Applaudieren von Xi waren der Lohn.

Immerhin hatte er im Wahlkampf schon mal klargemacht, wie chinesische Wirtschaftsdelegationen behandelt werden sollten: „Es gibt einen Hamburger von McDonald's und dann wird gearbeitet“. Dann, um 22.00 Uhr Ortszeit in Florida in seinem Golfressort Mar-a-Lago, unterbrach Trump das Willkommensdinner, um mitzuteilen, die USA habe 59 Marschflugkörper auf militärische Ziele in Syrien abgefeuert. Amerikas Vergeltung für einen barbarischen Giftgasangriff. Keine drei Monate im Amt wird Trump zum Kriegspräsidenten.

Für Xi mit Sicherheit eine nicht gerade angenehme Situation. Nicht nur, dass er schlagartig von der Hauptperson zum Nebendarsteller degradiert wurde. Einer der wichtigsten Punkte seiner zweitägigen Visite in den USA ist der schwelende Konflikt in Nordkorea. Dessen Familiendiktator ist unter dem Schutzschild Chinas auf dem Weg zur Atommacht und Trump hatte gerade erst angedeutet: „Wenn China das Problen (Nordkorea) nicht löst, dann werden wir es machen.“

Xi, der starke Mann der Volksrepublik China, ahnte schon, dass der Besuch kein Zuckerschlecken werden wird. Mit Gattin und seinem riesigen Tross aus chinesischen Politikern, Beamten und Wirtschaftsmagnaten nächtigt er nicht in Donald Trumps Luxus-Golfressort Mar-a-Lago in Florida. Er wählte das Luxusressort „Eau Palm Beach Resort & Spa“, um dort für zwei Tage sein Hauptquartier aufzuschlagen. Die Genugtuung, als dankbarer Gast im privaten Golf-Ressort des US-Präsidenten zu nächtigen, wollte er Trump nicht geben.

In der chinesischen Kultur treten Gäste im Haus ihres Gastgebers nicht herrisch auf, kritisieren nicht und Forderungen stellen sie schon gar nicht. Aber genau dafür ist er in die USA gekommen. Er will als gleichberechtigter Partner auf Augenhöhe zu Trump wahrgenommen werden, wenn die TV-Bilder der heiklen Treffen über chinesische TV-Bildschirme flimmern. Aber mit einen Militarschlag in Syrien, einem Eingreifen der USA in die inneren Angelegenheiten hatte er nicht gerechnet.

Nach der Landung der Delegation in Palm Beach und Begrüßung durch Außenminister Ex Tillerson kurz nach 14.00 Uhr Ortszeit auf dem Flughafen von Palm Beach ging es noch in Trumps Golfressort, wo der mittlerweile berüchtigte Pressetermin mit Händedruck des burschikosen US-Präsidenten anstand. Japans Premier Abe rollte nach einem peinlich langen Händedruck nur entnervt die Augen, Bundeskanzlerin Angela Merkel bekam den Händedruck sogar verweigert, angeblich, weil Trump die Frage von Fotografen danach „nicht gehört“ hatte. Diesmal zeigte sich Gastgeber Trump von seiner Schokoladenseite, als er den „Freund“ Xi begrüßte.