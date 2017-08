Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Donald Trump Donald Trump wird wohl heute verkünden, ob er den Umgang der chinesischen Industrie mit geistigem Eigentum untersuchen lassen will. (Foto: AP)

PekingEine chinesische Zeitung hat US-Präsident Donald Trump vor einem Handelskrieg gewarnt, sollte er eine Untersuchung zum Umgang der chinesischen Industrie mit geistigem Eigentum einleiten. In einem von einem Mitarbeiter des chinesischen Wirtschaftsministeriums verfassten Kommentar in der Zeitung „China Daily“ hieß es am Montag, Trump würde damit „Spannungen intensivieren“.

Aus Washington verlautete am Samstag, Trump werde den Start einer solchen Untersuchung an diesem Montag verkünden. Diese solle der Frage nachgehen, ob China US-Technologie und geistiges Eigentum gestohlen habe.