 CIA-Chef: Russland versucht weiter Einflussnahme auf US-Wahlen

Mike Pompeo „Wir haben viele Feinde, die versuchen, die westlichen Demokratien zu untergraben“, sagte der Chef des US-amerikanischen Geheimdienstes. (Foto: Reuters)

WashingtonRussland versucht nach den Worten von CIA-Chef Mike Pompeo weiterhin, Wahlen in den USA zu beeinflussen. Die Einmischungsversuche Russlands gebe es seit Langem, und sie hielten weiter an, sagte Pompeo am Sonntag im Sender CBS.

Auf die Frage, ob Russland gegenwärtig versuche, das US-Wahlsystem zu unterwandern, sagte Pompeo: „Ja, Sir. Wie seit Jahrzehnten.“ Er sei auch über entsprechende Aktivitäten anderer Akteure besorgt, sagte Pompeo. „Wir haben viele Feinde, die versuchen, die westlichen Demokratien zu untergraben.“

Die US-Geheimdienste sind auch überzeugt, dass Russland zugunsten von Wahlgewinner Donald Trump in die zurückliegende Präsidentenwahl eingegriffen hat. Mit den Verbindungen des Wahlkampfteams Trumps zu Russland beschäftigt sich gegenwärtig auch eine Untersuchung des Sonderermittlers Robert Mueller. Russland weist Vorwürfe der Einflussnahme zurück.