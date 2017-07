Comeback geplant Der frühere brasilianische Präsident will nicht aufgeben: Trotz seiner Verurteilung wegen der Annahme von Schmiergeldern hat Lula seine erneute Kandidatur verkündet. (Foto: AFP)

Sao PauloBrasiliens Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva will gegen seine Verurteilung wegen Korruption Berufung einlegen und bei der Präsidentschaftswahl 2018 kandidieren. "Sie haben mich nicht aus dem Spiel gedrängt", sagte der in der Bevölkerung nach wie vor populäre Links-Politiker am Donnerstag vor Anhängern. Er erklärte erneut, die Anklage gegen ihn sei der Versuch, die Wahlen im kommenden Jahr zu beeinflussen. Ein Gericht hatte Lula am Mittwoch zu neuneinhalb Jahren Haft wegen Annahme von Schmiergeld verurteilt. Für ihn ist das ein herber Rückschlag bei seinen Bemühungen um eine Wiederwahl, da er während eines Berufungsverfahrens nicht ins Amt zurückkehren dürfte. Daher ist es wahrscheinlich, dass nun andere Kandidaten nach vorne drängen werden.

Der einstige Gewerkschaftsführer hatte den Präsidenten-Sessel Ende 2010 geräumt, weil er nach zwei Amtszeiten nicht erneut kandidieren durfte. Bis heute hat er viele Anhänger, weil er dem Land mit einer marktwirtschaftlich orientierten Politik einen rasanten Aufschwung bescherte, 20 Millionen Brasilianer mit Sozialprogrammen aus der Armut befreite und die Mittelschicht stärkte. Seine Nachfolgerin, Dilma Rousseff, war 2016 des Amtes enthoben worden. Auch der aktuelle Präsident Michel Temer steht wegen Korruptionsvorwürfen unter Druck. In Brasilien laufen seit drei Jahren umfangreiche Korruptionsermittlungen, die das Land und sein politisches System erschüttert haben.