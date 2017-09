Comey-Entlassung : Sonderermittler Mueller untersucht Trump-Brief

Datum: 02.09.2017 08:39 Uhr

Robert Mueller will die Hintergründe der Entlassung von FBI-Chef James Comey aufklären. Dem Sonderermittler liegt laut Berichten ein Brief von Donald Trump vor. Der könnte den US-Präsidenten in die Bredouille bringen.