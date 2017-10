Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Proteste in der Türkei Die türkische Regierung geht weiter gegen Journalisten vor. (Foto: AP)

IstanbulAls Ali Levent Sinirlioglu schlüpfte Günter Wallraff Anfang der 1980er-Jahre für sein Buch „Ganz unten“ in die Rolle eines türkischen Gastarbeiters, verdingte sich unter anderem bei McDonald‘s und Thyssen. Das Thema Türkei hat den Kölner Enthüllungsjournalisten nie mehr losgelassen. Seit Sonntag ist Wallraff wieder einmal in Istanbul. Er trifft dort die Ehefrau und den Anwalt von Deniz Yücel, den „Welt“-Korrespondenten, der seit Februar in Untersuchungshaft sitzt.

An diesem Dienstag will Wallraff zum Justizpalast im Istanbuler Stadtteil Caglayan fahren. Er möchte als Beobachter dabei sein, wenn dort der Prozess gegen 18 Journalisten und Verlagsmanager der Oppositionszeitung „Cumhuriyet“ fortgesetzt wird. Ihnen werden Verbindungen zu Organisationen wie der Bewegung des Exil-Predigers Fethullah Gülen vorgeworfen, den Staatschef Recep Tayyip Erdogan für den Drahtzieher des Putschversuchs vom Juli 2016 hält.

Schon Anfang Oktober war Wallraff zu seinem 75. Geburtstag in die Türkei gereist, hatte die „Cumhuriyet“-Redaktion besucht, Angehörige der Angeklagten getroffen und mit dem Kolumnisten Kadri Gürsel gesprochen. Gürsel war kurz zuvor überraschend nach elf Monaten Untersuchungshaft unter Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Vier weitere „Cumhuriyet“-Angeklagte sind weiter in Untersuchungshaft, unter ihnen der Chefredakteur Murat Sabuncu und der Reporter Ahmet Sik, der bekannteste Investigativ-Journalist der Türkei. Sik ist der diesjährige Preisträger des Günter-Wallraff-Preises für Journalismuskritik.

„Auf uns kommt großes Unheil zu“, ahnte Ahmet Sik schon zu Beginn des Prozesses im Juli. Die Staatsanwältin Yasemin Baba wirft den Angeklagten vor, sie hätten gemeinsam mit Gülen einen „asymmetrischen Krieg“ gegen die Regierung geführt, Unruhen provoziert und auf einen Umsturz hingearbeitet. Für die beschuldigten Journalisten fordert Frau Baba bis zu 29 Jahre, für die Verlagsmanager bis zu 43 Jahre Haft. Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe. Sie fühlen sich als „politische Geiseln“, sagt Siks Ehefrau Yonka.

Die Anklage gegen Ahmet Sik wirkt besonders bizarr. Er saß schon 2011 im Gefängnis, weil er die Machenschaften Gülens zur Unterwanderung der öffentlichen Verwaltung, der Justiz, der Polizei und der Streitkräfte aufgedeckt hatte. Gülen und Erdogan waren damals noch enge Verbündete. Siks Buch „Die Armee des Imam“ wurde noch vor dem Erscheinen verboten. Jetzt wirft die Regierung ausgerechnet Sik vor, er habe die Gülen-Bewegung unterstützt.