Kritische Journalisten ins Exil geflüchtet

Einer der Beschuldigten sitzt nicht auf der Anklagebank: Can Dündar, der frühere „Cumhuriyet“-Chefredakteur. Auch er stand 2016 schon einmal vor Gericht. Die Anklage lautete damals auf Spionage. Dündar hatte Dokumente über angebliche Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an islamische Extremisten in Syrien veröffentlicht. Als das türkische Verfassungsgericht die Untersuchungshaft für Dündar überraschend aufhob, konnte der Journalist Anfang Juli 2016 nach Deutschland ausreisen. Er lebt jetzt in Berlin. In der Türkei ist er zur Fahndung ausgeschrieben.

Anlässlich der Fortsetzung des „Cumhuriyet“-Prozesses demonstrierten am vergangenen Samstag in Istanbul mehrere hundert Menschen mit dem Slogan „Gazetecilere Özgürlük“ (Freiheit für Journalisten) für die 171 Medienschaffenden, die in der Türkei derzeit in Haft sitzen – mehr als in irgendeinem anderen Land der Erde. 187 Zeitungen, Magazine, Nachrichtenagenturen, Radio- und Fernsehsender hat Staatschef Erdogan seit dem Putschversuch per Dekret verboten. 889 Journalisten hat die Regierung im vergangenen Jahr die staatlichen Presseausweise entzogen, was einem Berufsverbot gleichkommt. 139.141 Bücher ließ das Kulturministerium aus den staatlichen Büchereien entfernen – wegen angeblicher Propaganda für die Gülen-Bewegung.

Auch mehr als 15 Monate nach dem Putschversuch setzt Erdogan seine sogenannten Säuberungen unvermindert fort. Allein in den ersten beiden Oktober-Wochen wurden nach Angaben des Innenministeriums 1756 Menschen wegen angeblicher Gülen-Verbindungen festgenommen. Mitte Oktober nickte das Parlament die von der Regierung beschlossene Verlängerung des Ausnahmezustandes um weitere drei Monate ab. Der Druck auf die Regierungskritiker wächst. Vor zehn Tagen wurde der Unternehmer Osman Kavala festgenommen, ein bekannter Förderer zivilgesellschaftlicher Organisationen. Hunderten türkischen Akademikern, die im vergangenen Jahr einen Aufruf zum Frieden im Kurdenkonflikt unterzeichnet hatten, droht jetzt eine Anklage wegen Terrorpropaganda, berichteten WDR, NRD und „Süddeutsche Zeitung“. Angeklagt werden sollen auch etwa 100 Unterzeichner des Appells, die inzwischen in Deutschland im Exil leben.

Bei Erdogans Feldzug gegen seine Kritiker hat der „Cumhuriyet“-Prozess besondere Bedeutung. 1924 gegründet, ist sie die älteste Tageszeitung der Türkei. Ihr Name (Republik) ist Programm. Sie geht auf den Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk zurück und verteidigt dessen Prinzipien, wie die Trennung von Staat und Religion und die Westorientierung der Türkei. Im September 2016 wurde das Blatt als „Stimme der Demokratie“ mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Erdogan-Kritiker fürchten, dass mit dem Prozess gegen die „Cumhuriyet“-Mitarbeiter diese Stimme zum Schweigen gebracht werden soll.