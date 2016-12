Trump sitzt zwischen den Stühlen

Trump befindet sich jetzt in einer beispiellosen Zwickmühle – zwischen seinem Vorgänger und Russlands Präsidenten. Putin herrscht über ein wiedererstarktes Russland mit politischen Machtinteressen in Osteuropa und im Mittleren Osten. Trump kann ab dem 20. Januar die Entscheidungen Obamas entweder bestätigen oder aufheben. In beiden Fällen drohen ihm ernste Konsequenzen.

Rehabilitiert er Russland, ohne die Hacker-Vorwürfe nachhaltig zu entkräften, macht er sich im Inland neue Feinde – auch unter seinen Anhängern. Das konservative Amerika hat traditionell ein ernstes Problem mit Russland und dem Kommunismus. Der Anschein könnte sich verfestigen, Trump zahle tatsächlich nur alte Schulden bei Moskau zurück – dafür, dass Putin ihn mit gezielten Indiskretionen an die Macht gebracht habe. Die gehackten E-Mail-Konten der Demokraten gehen auf russische Angriffe zurück, so die US-Geheimdienste.

Putin hat klare Vorstellungen von einer Trump-Politik. Er will die Aufhebung der bestehenden und der neuen Sanktionen, die Anerkennung seiner friedensstiftenden Politik in Syrien und die politische Legitimierung der 2014 annektierten Krim. Das Sahnehäubchen wäre ein Rückzug der Nato aus Osteuropa. Behält er die Sanktionen bei, wird sich die Eiseskälte zwischen beiden Großmächten weiter verstärken.

Trump hat ebenfalls vitale Interessen in Russland. So liegt zum Beispiel ein multimilliardenschweres Öl-Projekt von Exxon wegen der Sanktionen brach. Eingefädelt wurde es von Rex Tillerson, Exxon-CEO und Träger des Ordens des Freundes des Volkes von Russland, der jetzt Außenminister werden soll. Eine Normalisierung der Beziehungen zu Russland war ein zentraler Punkt in Trumps Wahlkampf.

Obama hat auf jeden Fall eines geschafft: Trump, der sich derzeit eher mit innenpolitischem Kleinkram wie der persönlichen „Rettung“ von ein paar hundert Arbeitsplätzen darstellt oder auf einer „Dankeschön“-Tour von seinen Anhängern feiern lässt, ist in der bitteren Realität eines Präsidenten angekommen. Er muss gleichzeitig Weltpolitik machen und seine gemachten Versprechen einholen.

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30. Dezember 2016

Am Samstag versuchte Trump noch einmal in bewährter Manier per Twitter, gute Stimmung zu verbreiten. „Toller Schachzug mit der Verzögerung (durch W. Putin)“, lobte er seinen neuen Freund. „Ich wusste immer schon, dass er sehr schlau ist.“ Mit anderen Worten: Der kommende Präsident der USA schlägt sich offen auf die Seite eines kommunistischen Machthabers, der gerade beschuldigt wurde, die US-Wahlen manipuliert zu haben.

Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Doch mit einem lockeren Tweet wird er dieses Problem nicht mehr lösen können. Denn eines wollen die amerikanischen Wähler garantiert nicht: Dass er seine nächste politische „Dankeschön“-Tour nicht vor Wählern in North Carolina abhält, sondern bei Putin.